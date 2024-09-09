O İlde 77 Bin Liraya Tarla İhalesi





Milli Emlak, Kars'ın merkezine bağlı Dikme Köyü'nde yer alan bir taşınmazı 77 bin lira starting price ile ihaleye çıkarıyor. Doğa ile iç içe bir yaşam sürmek veya tarımsal faaliyetler için alan arayan yatırımcılar için bu fırsat kaçırılmamalı.

İhale Detayları

Satışa sunulan tarla, toplamda 1.285,33 metrekarelik bir alana sahip. Belirlenen toplam fiyat 77.119,80 TL olarak belirtilirken, metrekare birim fiyatı 60,00 TL olarak belirlendi. Katılımcıların ödemesi gereken geçici teminat bedeli ise 23.135,94 TL olarak açıklandı.





İhale Tarihleri

Söz konusu taşınmaz, 19 Eylül 2024 tarihinde saat 09:30'da Kars'ta gerçekleştirilecek ihale ile yeni sahibini bulacak. İhaleye katılmak isteyenlerin başvurularını 19 Eylül 2024 tarihinden önce tamamlamaları gerekiyor.

Başvuru İçin Gerekli Bilgiler

Dikme Köyü’ndeki bu taşınmaz için detaylar ve başvuru işlemleri için Milli Emlak’ın resmi internet sayfasını ziyaret etmek gerekiyor.