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O ilde korku büyüdü! Altından fokur fokur fay geçiyor: Uykular bu gece de kaçacak

O ilde korku büyüdü! Altından fokur fokur fay geçiyor: Uykular bu gece de kaçacak Malatya'da Yeşilyurt merkezli 4.6 büyüklüğündeki depremin ardından Prof. Naci Görür'den korkutan bir açıklama geldi.