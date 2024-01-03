O ilde korku büyüdü! Altından fokur fokur fay geçiyor: Uykular bu gece de kaçacak
Malatya'da Yeşilyurt merkezli 4.6 büyüklüğündeki depremin ardından Prof. Naci Görür'den korkutan bir açıklama geldi.
Prof. Dr. Naci Görür'den Malatya Depremi Sonrası Kritik Açıklama: Aktif Fay Tehdidi Devam Ediyor!
Malatya'da meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki depremin ardından ünlü Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya üzerinden önemli bir uyarıda bulundu. Görür, MTA canlı fay haritasında yüzey kırığı görülmediğini belirtirken, Malatya-Yeşilyurt-Görgü/Seyituşağı-Doğanşehir arasında aktif bir fay olabileceği konusunda uyardı.
Yeşilyurt ilçesinde 12.34'te meydana gelen deprem, çevre illerde de hissedildi. Prof. Dr. Naci Görür, paylaşımında bölgede yaşayanları potansiyel bir tehlikeye karşı dikkatli olmaya çağırarak, depremlerin etkisi altındaki bölgelerde trafik önlemleri alındığını da belirtti.
Görür, daha önce belirlenen yıkılma riski taşıyan binaların bulunduğu bölgelerde trafik kapatıldığını açıklarken, Malatya'da yaşayanları aktif faylar konusunda bilinçli olmaya çağırdı. Prof. Dr. Naci Görür'ün uyarısı, bölge halkı arasında endişe ve dikkatle karşılandı.