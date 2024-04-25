O ilde olup su faturasında ismi yazanlar DİKKAT! 1 Haziran’dan sonra işler değişecek

İzmir'de yaşayan vatandaşlar için önemli bir haber var: Su faturalarında adı ve soyadı yazanlar dikkat! İzmir'de suya yapılan indirimle ilgili karar alındı. Şehirde suya yüzde 25 indirim yapılacak ve bu indirim 1 Haziran'dan itibaren tüm aboneleri kapsayacak şekilde uygulanacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin nisan ayı 2. meclis toplantısında bu karar oy birliğiyle kabul edildi. Toplantıda, Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay başkanlığında çeşitli konular görüşüldü ve önemli kararlar alındı.

Su faturasında adı ve soyadı yazanlar, 1 Haziran'dan itibaren indirimden faydalanabilecekler. Bu adım, İzmir'de yaşayanları sevindiren bir gelişme olarak değerlendiriliyor. İndirimle birlikte su faturalarında önemli bir azalma bekleniyor, bu da İzmirli vatandaşların bütçesine olumlu şekilde yansıyacak. Büyükşehir Belediyesi'nin aldığı bu karar, şehirdeki yaşam standartlarını iyileştirmeyi amaçlıyor ve vatandaşların su kullanımıyla ilgili maliyetlerini azaltmayı hedefliyor. İzmir'de su indirimiyle ilgili olarak yapılan bu düzenleme, şehir halkı tarafından olumlu bir şekilde karşılanıyor. Su faturalarındaki bu indirim, İzmir'deki vatandaşların yaşam kalitesini artırırken aynı zamanda maddi olarak da rahatlamalarını sağlayacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin aldığı bu karar, şehirdeki su tüketimine yönelik bir teşvik olarak değerlendiriliyor ve şehirdeki vatandaşlar arasında memnuniyetle karşılanıyor. İşte diğer detaylar...





İZMİR İLİNDE SU İNDİRİMİ İLE İLGİLİ SON KARAR NE?

16 Nisan'da düzenlenen ilk meclis toplantısında, 1 Haziran'dan itibaren geçerli olmak üzere tüm abonelere su ve atık su bedellerinde yüzde 25 indirim yapılması önerisi sunuldu. Bu öneri, Plan ve Bütçe Komisyonu ile Esnaf Komisyonu'na sevk edildi ve değerlendirildi. Gelen değerlendirmeler sonucunda, Olağan Meclis Toplantısı'nda bu öneri görüşüldü ve oy birliğiyle kabul edildi. Bu kararın ardından tüm aboneler, su ve atık su bedellerinde yüzde 25 indirimden faydalanabilecekler.

İndirim, 1 Haziran itibarıyla uygulanacak ve şehirdeki tüm aboneleri kapsayacak şekilde geçerli olacak. Bu indirimle birlikte su faturalarında önemli bir azalma bekleniyor ve şehirde yaşayan vatandaşlar buna sevinçle karşılıyor. İndirim önerisinin meclisten oy birliğiyle geçmesi, şehirdeki yaşam standartlarının iyileştirilmesi ve vatandaşların maddi açıdan rahatlaması açısından olumlu bir adım olarak değerlendiriliyor. İzmir'de su faturasında yaşanan bu indirim, şehirdeki vatandaşların bütçelerine olumlu şekilde yansıyacak ve su kullanımıyla ilgili maliyetleri azaltacak. İndirim kararı, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin su politikasındaki önemli bir değişiklik olarak görülüyor ve şehirdeki yaşayan vatandaşlar arasında memnuniyetle karşılanıyor. Bu indirim, İzmir'deki vatandaşların su kullanımıyla ilgili maliyetlerini azaltırken aynı zamanda şehirdeki yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor.