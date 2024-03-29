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O tarihten sonra ehliyet alanlar dikkat! Flaş değişiklik yapıldı

2024 yılı, B sınıfı ehliyet sahipleri için heyecan verici bir dönemin habercisi olabilir. Yolculuklarınızda daha fazla özgürlük ve yetki talep edenler için güzel bir haberimiz var. Son gelişmelere göre, B sınıfı ehliyet sahiplerinin hakları genişletiliyor. İşte detaylar...

Yayın Tarihi: 29.03.2024 17:30
Güncelleme Tarihi: 29.03.2024 17:30
O tarihten sonra ehliyet alanlar dikkat! Flaş değişiklik yapıldı

Ehliyet sahiplerini heyecanlandıran bir haberle karşınızdayız! B sınıfı ehliyetin kapsamı genişliyor ve yeni düzenlemelerle birlikte daha fazla özgürlük ve yetki sizleri bekliyor. Artık sadece taksi türü araçlarla sınırlı kalmayacak, farklı türden araçları da rahatlıkla kullanabileceksiniz. Bu, sürücülere daha fazla seçenek sunacak ve yolculuklarını daha keyifli hale getirecek.

Ayrıca, yeni düzenlemeyle birlikte motosiklet kullanma yetkinizi artırmak için sürücü kurslarında almanız gereken "motosikletler için uygulama direksiyon eğitimi" şartı yeterli olacak. Bu, B sınıfı ehliyet sahiplerine motosiklet kullanma konusunda daha fazla kolaylık sağlayacak ve bu alanda daha yetkin hale gelmelerini sağlayacak.

Ve sürpriz bir gelişmeyle, iddialara göre, A2 sınıfı motorlar da ilerleyen tarihlerde bu düzenlemenin kapsamına dahil edilecek. Bu da B sınıfı ehliyet sahiplerine daha geniş bir araç yelpazesiyle daha fazla seçenek sunacak.

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