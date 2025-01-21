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Ocak Ayına Özel Çifte Kazanç! 1.000 TL'ye EK Fatura Desteği

Axess, ocak ayı için çifte fırsat sunuyor! Fatura desteği ve alışveriş geri ödemesi ile 1.000 TL kazanma fırsatı sizleri bekliyor.

Yayın Tarihi: 21.01.2025 23:47
Güncelleme Tarihi: 21.01.2025 23:47
Ocak Ayına Özel Çifte Kazanç! 1.000 TL'ye EK Fatura Desteği

Ocak Ayına Özel Çifte Kazanç! Axess`ten 1.000 TL Fatura Desteği

Ocak ayının sonlarına yaklaşırken, Axess, kullanıcılarına dev fırsatlar sunmaya devam ediyor. Müşterileri için iki yeni kampanya ile hem fatura ödemelerinde rahatlama hem de alışverişlerde kazanç imkanı sağlıyor. Bunun yanı sıra, Axess'ten Ocak Ayına Özel Çifte Kampanya araştırması da devam ediyor.

Otomatik Ödeme Talimatına 1.250 TL Chip-Para Desteği!

Fatura ödemeleriniz için artık beklemeye gerek yok. Axess, otomatik fatura ödeme talimatı veren müşterilerine 1.250 TL'ye varan chip-para hediye ediyor. Her talimat için 250 TL chip-para kazanma fırsatı sunan bu kampanya ile toplamda 5 yeni talimatla 1.250 TL'ye ulaşmak mümkün. Katılmak için yapmanız gereken tek şey, “HER250” yazıp 4566’ya göndermek.

Kampanya hakkında yapılan açıklamada, her müşterinin en fazla 1.250 TL chip-para kazanabileceği bildirildi.

Desa'da 1.000 TL Chip-Para Fırsatı!

Axess ayrıca, markalar ile yaptığı anlaşmalar çerçevesinde geri ödeme desteği sunuyor. Ocak ayına özel olarak Desa mağazalarından veya desa.com.tr'den yapılan alışverişlerde büyük bir fırsat mevcut. Tek seferde 10.000 TL ve üzeri alışveriş yapan Axess kart sahipleri, 1.000 TL chip-para kazanıyor. Ayrıca bu alışverişlerde peşin fiyatına 6 taksit imkanı da bulunuyor.

Axess'in Ocak ayına özel bu iki kampanyası, müşterilerine hem fatura ödemeleri hem de alışverişlerde büyük avantajlar sağlıyor. Kampanyalara dahil olmak ve gerekli şartları tamamlamak için Ocak ayı bitmeden harekete geçmekte fayda var.

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