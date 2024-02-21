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Oğlak burcu: 26 Şubat- 3 Mart haftası hayatınızda neler olacak?

Bu hafta oğlaklar, iletişim, karar ve sorumluluk konularında zorlanabilir, finansal fırsatlar yakalayabilir, ilişkilerinde gerginlik ve değişiklik yaşayabilir, yakın çevreleriyle yeni farkındalıklar kazanabilir. Kendilerine ve hayallerine odaklanmalılar.

Yayın Tarihi: 21.02.2024 18:12
Güncelleme Tarihi: 21.02.2024 18:12
Oğlak burcu: 26 Şubat- 3 Mart haftası hayatınızda neler olacak?

Oğlak ve Yükselen Oğlak Burcu Haftalık Yorumu (26 Şubat- 3 Mart 2024)

Duygu Demir: Sevgili oğlaklar ve yükselen oğlaklar, bu hafta iş hayatınızda yoğunluk ve stres yaşayabilirsiniz. Bazı konuların ilerlemesi zor olabilir. Bunun nedeni, güneş, merkür ve satürn’ün balık burcunda, sizin iletişim evinizde bulunmasıdır. Bu durum, yakın çevrenizle olan ilişkilerinizde, kararlarınızda, fikirlerinizde, projelerinizde ve yazılı işlerinizde etkili olacaktır. Güneş, odaklanmanızı sağlarken, merkür, konuşma ve iletişim becerilerinizi artıracaktır. Ancak satürn, bu alanlarda ciddiyet ve sorumluluk gerektirecektir. Bazı kararları sonuçlandırmanız, bazı meseleleri geride bırakmanız veya bazı engellerle karşılaşmanız mümkündür. Bu yüzden hayallerinizi gerçekçi bir şekilde değerlendirip, sağlam ve net konuşmalar yapmanız gerekebilir.

Finansal Durumunuz

Hafta boyunca venüs ve mars, kova burcunda, sizin para evinizde hareket edecekler. Bu da finansal hayatınızda olumlu bir hareketlilik anlamına gelir. Para kazanmak için fırsatlar yakalayabilir, keyfiniz için harcamalar yapabilirsiniz. Pazartesi günü mars ve jüpiter arasında oluşacak kare açı, çocuklarınız veya hobileriniz için para harcamanıza neden olabilir. Aynı zamanda ilişkilerinizde ve cinsel hayatınızda gerginlikler yaşanabilir. Cuma günü ise, sosyal çevrenizin de içinde olduğu bir gerginlik söz konusu olabilir. 1, 2 ve 3’ünde ise, ilişkilerinizde beklenmedik durumlar, koşullar ortaya çıkabilir. Para harcamalarınız, hobileriniz, keyfiniz için ani değişiklikler yaşayabilirsiniz. Bu süreçte, yakınlarınızla olan ilişkilerinizde, bakış açınızı, fikrinizi, konuşmanızı değiştirecek ani farkındalıklar ve uyanışlar yaşayabilirsiniz. Bunlar çok büyük şeyler değil, aslında son birkaç yıldır yaşadığınız şeylerin devamı niteliğinde. Ama yine de bir meseleyi önünüze getirebilir. Sevgili oğlaklar, parasal konularda nereden nasıl kaynak elde edebileceğinizi düşünüp, daha olumlu ve somut kararlar almaya odaklanmanızın faydalı olacağı bir hafta. Kendinize zaman ayırın ve kendinizle ilgilenin.

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