Okul Ulaşımında Fahiş Zamlar! Velileri Zora Sokacak Artışlar

Yeni Zamların Etkisiyle Veliler Zor Durumda

Sene başında belirlenen zamlı okul servisi ücretlerine yönelik yeni bir açıklama yapıldı. Özellikle akaryakıt fiyatlarındaki artışın etkisiyle, 2025 yılına dair ulaşım hizmetlerinde ciddi zamlar meydana geldi. Okuyan öğrencisi olan veliler, bu zamlarla ilgili tepkilerini dile getirmeye devam ediyor. Karaman Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'nın duyurusuyla, yeni bir tarife kamuoyuna sunuldu.

Yeni Tarifeye Göre Servis Ücretleri

Yapılan açıklamaya göre, şehir içi devlet okullarında tek servis ücreti 2000 TL ile 2200 TL arasında değişirken, çift servis kullanan öğrenciler için bu rakam 2400 TL'den 3000 TL'ye kadar yükseliyor. Özel okullarda ise tek servis ücreti 3200 TL olarak belirlenmişken, etütlü servisler için bu ücret 3250 TL’ye kadar çıkabiliyor.

Özellikle birden fazla çocuğu okula giden aileler, bu artışların maddi açıdan ciddi bir yük oluşturacağını düşünmekte. Hem asgari ücretli çalışanlar hem de dar gelirli vatandaş, artan servis ücretlerine karşı tepkilerini göstermeye devam ediyor.

Maliyetler Artıyor, Tepkiler Büyüyor

Servis işletmecileri, velilerin zamlar konusundaki tepkilerinin haklı olduğunu kabul ediyor. Ancak, üretim maliyetlerindeki artışın bu duruma yol açtığını belirtiyorlar. Özellikle son dönemde akaryakıt fiyatlarındaki yükseliş, servis şoförlerini zor bir duruma sokmuş durumda. Şoförler, belirlenen ücretlerin yalnızca maliyetlerini karşılamaya yettiğini ifade ediyor.