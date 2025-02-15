Ordu'da 2,500 Kadın El Emeğiyle Aile Bütçesine Destek Sağlıyor

Ordu'da bulunan El Emeği Çarşısı, 2 bin 500 kadının aile bütçelerine önemli katkılarda bulunmasını sağlıyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından Altınordu ve Ünye ilçelerinde hayata geçirilen bu çarşı, kadınların sosyalleşmesini ve üretim yaparak gelir elde etmesini amaçlıyor.

İğne oyası, oyuncak, kıyafet gibi çeşitli el emeği ürünlerinin sergilendiği bu çarşı, kadınlara sıcak bir ortamda ürünlerini satışa sunma fırsatı tanıyor. Büyükşehir Belediyesi Kültür, Turizm ve Sanat Dairesi Başkanı Zabit Yön, El Emeği Çarşısı'nın sosyal projelerde örnek gösterildiğini belirterek, "15 günlük periyotlar halinde kadınlar burada ürünlerini sergileyip satış yapıyorlar," ifadesini kullandı.

Çarşıda satışı yapılan ürünlerin fiyatlarının piyasaya göre daha uygun olduğunu vurgulayan Yön, bu bilgiyi ziyaretçilerden aldıkları geri dönüşlerle öğrendiklerini söyledi. Yön, "Burası sayesinde ev ekonomilerine katkı sağlayan kadın hikayeleri duyuyoruz. Çarşıda sattığı ürünlerle ailesini geçindiren ev hanımlarımız var," dedi.

Çarşıda Farklı Hikayeler

Altınordu Şubesi'ne gelen Romanyalı Daria Gratiela Karamustafa, 20 yıldır el işi yaptığını ve çarşıda 1,5 yıldır satış yaptığını belirtti. İğne oyası, broş, oyuncak bebek ve nakış yapan Karamustafa, buranın sosyalleşmek için harika bir fırsat sunduğunu ifade etti. Jale Çakrak ise daha önce usta öğreticilik yaparken burası sayesinde kendine bir meşgale bulduğunu ve Bartın tel kırma işi ile aile bütçesine katkı sağladığını aktardı.

Ayrıca, Aysel Keskinkılıç gibi Malatya'dan Ordu'ya taşınan kadınlar da çarşıda vakit geçirmenin ve elde ettikleri gelirle aile bütçelerine katkı sağlamanın mutluluğunu yaşıyor.

El Emeği Çarşısı, kadınların sadece ekonomik olarak değil, sosyal olarak da güçlenmesine katkıda bulunuyor.

Ordu'da ev hanımlarını bir araya getiren El Emeği Çarşısı, bugüne kadar 2 bin 500 kadının ailelerinin geçimine katkı vermesini sağladı. Ünye'de yaşayan Aysel Keskinkılıç, 6 Şubat depremlerinin ardından Malatya'dan Ordu'ya taşındıklarını ifade etti.

Ordu'da ev hanımlarını bir araya getiren El Emeği Çarşısı, bugüne kadar 2 bin 500 kadının ailelerinin geçimine katkı vermesini sağladı. Ünye'de yaşayan Aysel Keskinkılıç, 6 Şubat depremlerinin ardından Malatya'dan Ordu'ya taşındıklarını ifade etti.