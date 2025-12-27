DOLAR
42,88 -0,02%
EURO
50,49 -0,01%
ALTIN
6.251,62 -0,1%
BITCOIN
3.749.697,27 0,31%

Ordu'da Boztepe beyaz gelinliğini giydi — 530 metre yükseklikte kar

Ordu'nun 530 metre yüksekliğindeki Boztepe, bir saat süren kar yağışıyla mevsimin ilk beyaz örtüsünü aldı; şehir merkezinde sıcaklık 5 dereceye düştü.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 15:54
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 15:54
Ordu'da Boztepe beyaz gelinliğini giydi — 530 metre yükseklikte kar

Ordu'da Boztepe beyaz gelinliğini giydi

530 metre yükseklikte kar manzarası

Ordu'nun 'seyir terası' olarak adlandırılan ve denizden 530 metre yükseklikte bulunan Boztepe, etkili olan kar yağışıyla beyaz örtüyle kaplandı.

İlin sahil kesimlerinde sağanak etkili olurken, yüksek kesimler ve yaylalarda kar yağışı görüldü. Altınordu ilçesinde yaklaşık 1 saat süren yağışın ardından Boztepe, mevsimde ilk kez karla buluştu.

Kar yağışı sonrası vatandaşlar Boztepe'ye çıkarak karın keyfini yaşadı. Şehir merkezinde hava sıcaklığı ise yağışla birlikte ortalama 5 dereceye kadar düştü.

ORDU'NUN 'SEYİR TERASI' OLARAK ADLANDIRILAN VE DENİZDEN 530 METRE YÜKSEKLİKTEKİ BOZTEPE, KAR...

ORDU'NUN 'SEYİR TERASI' OLARAK ADLANDIRILAN VE DENİZDEN 530 METRE YÜKSEKLİKTEKİ BOZTEPE, KAR YAĞIŞI SONRASI BEYAZ ÖRTÜYLE KAPLANDI.

ORDU'NUN 'SEYİR TERASI' OLARAK ADLANDIRILAN VE DENİZDEN 530 METRE YÜKSEKLİKTEKİ BOZTEPE, KAR...

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Oltu’da Mevsimin İlk Karı Düştü — İlçe Merkezinde 7 cm
2
Sakarya'da Doluya Rağmen Horon: Gar Meydanı'nda 2 Ton Hamsi Festivali
3
Bolu'da Kar Keyfi: Parklar Kayak Pisti'ne Döndü
4
Düzce'de Kar Mücadelesi: Tüm Köy Yolları Trafiğe Açıldı
5
Türkiye’nin İlk Serebral Palsili Uzay Mühendisi Turgay Karakaş, Abdulkadir Konukoğlu’nu Ziyaret Etti
6
Zonguldak'ta Kar Coşkusu: Çocuklar Kaydı, Zonguldak-İstanbul Yolu Yeniden Açıldı
7
Ordu'da Boztepe beyaz gelinliğini giydi — 530 metre yükseklikte kar

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti