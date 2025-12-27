Ordu'da Boztepe beyaz gelinliğini giydi
530 metre yükseklikte kar manzarası
Ordu'nun 'seyir terası' olarak adlandırılan ve denizden 530 metre yükseklikte bulunan Boztepe, etkili olan kar yağışıyla beyaz örtüyle kaplandı.
İlin sahil kesimlerinde sağanak etkili olurken, yüksek kesimler ve yaylalarda kar yağışı görüldü. Altınordu ilçesinde yaklaşık 1 saat süren yağışın ardından Boztepe, mevsimde ilk kez karla buluştu.
Kar yağışı sonrası vatandaşlar Boztepe'ye çıkarak karın keyfini yaşadı. Şehir merkezinde hava sıcaklığı ise yağışla birlikte ortalama 5 dereceye kadar düştü.
