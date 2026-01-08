Ordu'da Gülyalı'nın İçme Suyu Hatları Yenileniyor

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Gülyalı ilçesinde içme suyu altyapısını güçlendirmek amacıyla terfi hatlarında yenileme çalışması başlattı.

Çalışma Detayları

Belediye ekipleri, Yeniköy Mahallesi Rahmi Hüsem Caddesi üzerinde yürütülen çalışmalarla geçmiş yıllarda yaşanan su arızalarının önüne geçmeyi hedefliyor.

Çalışmalar, OSKİ ekipleri tarafından yürütülüyor ve ilçe merkezine içme suyu sağlayan toplam bin 500 metrelik hat modern altyapıya kavuşturulacak.

Hedef ve Süre

Kısa sürede tamamlanması planlanan proje ile ilçe merkezinde yaşanan içme suyu sorunlarının kalıcı olarak çözülmesi amaçlanıyor.

