Ordu'da Su Reformu: 68 Gölet, 2 Barajla Su Güvencesi

Ordu Büyükşehir Belediyesi, son 6 yılda 19 ilçede 68 gölet ve 2 baraj tamamladı; hedef gölet sayısını 100'e çıkarmak.

Yayın Tarihi: 09.01.2026 11:33
Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 11:33
Ordu'da Su Reformu: 68 Gölet, 2 Barajla Su Güvencesi

Ordu'da su reformu

68 gölet ve 2 barajla su güvenliği

Başkent Ankara'nın yaşadığı susuzluk krizi gündemdeki yerini korurken, Ordu Büyükşehir Belediyesi son 6 yılda önemli bir altyapı hamlesi gerçekleştirdi.

2019 yılında göreve gelen Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, su kaynaklarını çeşitlendirmek ve olası kuraklığa karşı tedbir almak amacıyla çalışmaları başlattı. Bugüne kadar 19 ilçede 68 adet gölet ve 2 baraj tamamlanarak halkın hizmetine sunuldu.

Başkan Güler: "Başlattığımız bu gölet ve baraj çalışmaları ilçelerimizin gelecekte yaşaması muhtemel su sıkıntısını en aza indirecek. Bunun yanında ilçelerimizdeki yaşam kalitesini daha da yukarıya çıkaracak. Ayrıca bu göletler, içme suyunun yanında turizme de büyük katkı sunacak"

Mevcut durumda 68 olan gölet sayısının, ilçelerde yapılacak yeni çalışmalarla 100'e çıkarılacağı ve baraj sayısının da artırılmasının hedeflendiği bildirildi.

Projelerin, içme suyu ihtiyacını karşılamasının yanı sıra bölgedeki yaşam kalitesini yükseltmesi ve turizme katkı sağlaması bekleniyor.

BAŞKENT ANKARA SUSUZLUKTAN KIRILIRKEN ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 6 YILDA 68 GÖLET VE 2 BARAJI...

BAŞKENT ANKARA SUSUZLUKTAN KIRILIRKEN ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 6 YILDA 68 GÖLET VE 2 BARAJI HALKIN HİZMETİNE SUNDU. GÖLET VE BARAJLAR İLÇELERİN İÇME SUYU İHTİYACINI KARŞILIYOR

BAŞKENT ANKARA SUSUZLUKTAN KIRILIRKEN ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 6 YILDA 68 GÖLET VE 2 BARAJI...

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çankaya'da 'Afetlere Dirençli Kentler' Paneli – Erkan Aydın ve Kent Liderleri Bir Arada
2
Erzincan'da Kar Çilesi: Erzincan-Sivas ve Erzincan-Gümüşhane Yolları Aksadı
3
Eskişehir'de Fırtına 75. Yıl Mahallesi'ni Vurdu: Ağaçlar Devrildi, Pazar Çatısı Hasar Aldı
4
65 yaşında Fatma Duran 58 yıl sonra 3 haftada okuma-yazma öğrendi
5
Bingöl'de Yoğun Kar Nedeniyle Eğitime Yarım Gün Ara
6
Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık'tan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı
7
Yalova'da Fırtına: Feribot İskelesinde Çarpıcı Görüntüler

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları