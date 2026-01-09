Ordu'da Su Reformu: 68 Gölet, 2 Barajla Su Güvencesi

Ordu'da su reformu

68 gölet ve 2 barajla su güvenliği

Başkent Ankara'nın yaşadığı susuzluk krizi gündemdeki yerini korurken, Ordu Büyükşehir Belediyesi son 6 yılda önemli bir altyapı hamlesi gerçekleştirdi.

2019 yılında göreve gelen Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, su kaynaklarını çeşitlendirmek ve olası kuraklığa karşı tedbir almak amacıyla çalışmaları başlattı. Bugüne kadar 19 ilçede 68 adet gölet ve 2 baraj tamamlanarak halkın hizmetine sunuldu.

Başkan Güler: "Başlattığımız bu gölet ve baraj çalışmaları ilçelerimizin gelecekte yaşaması muhtemel su sıkıntısını en aza indirecek. Bunun yanında ilçelerimizdeki yaşam kalitesini daha da yukarıya çıkaracak. Ayrıca bu göletler, içme suyunun yanında turizme de büyük katkı sunacak"

Mevcut durumda 68 olan gölet sayısının, ilçelerde yapılacak yeni çalışmalarla 100'e çıkarılacağı ve baraj sayısının da artırılmasının hedeflendiği bildirildi.

Projelerin, içme suyu ihtiyacını karşılamasının yanı sıra bölgedeki yaşam kalitesini yükseltmesi ve turizme katkı sağlaması bekleniyor.

BAŞKENT ANKARA SUSUZLUKTAN KIRILIRKEN ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 6 YILDA 68 GÖLET VE 2 BARAJI HALKIN HİZMETİNE SUNDU. GÖLET VE BARAJLAR İLÇELERİN İÇME SUYU İHTİYACINI KARŞILIYOR