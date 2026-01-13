Ordu'da Televizyon Şeklinde Şantiye İzleme Alanı İlgi Topluyor

Ordu Altınordu'da inşaat firması, televizyon temalı boşlukla 'şantiye izleme alanı' oluşturdu; vatandaşlar ve esnaf projeyi ve Karadeniz zekasını beğendi.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 11:55
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 12:02
Ordu'da Televizyon Şeklinde Şantiye İzleme Alanı İlgi Topluyor

Ordu'da televizyon şeklinde 'şantiye izleme alanı' dikkat çekti

Ordu'nun Altınordu ilçesi Yeni Mahalle'de faaliyet gösteren bir inşaat firması, yeni proje şantiyesinde televizyon formunda bir boşluk bırakarak 'şantiye izleme alanı' oluşturdu.

Türkiye'de iş makineleri ve şantiye izlemeye duyulan ilgi bilinirken, firma Karadenizli zekasını projesine yansıttı. Nostaljik televizyon temasıyla tasarlanan bu alan sayesinde vatandaşlar, iş makinelerinin çalışmalarını adeta bir hobi gibi izleyebiliyor.

Vatandaş ve esnaftan olumlu tepki

Emrah Özkan uygulamayı zekice bulduğunu söyleyerek, "Ben de dün gördüm ve dikkatimi çekti. Buradan geçen vatandaşların çok dikkatini çekiyor. Kim tasarladı ise kendisini tebrik ediyorum. İnsanımız böyle çalışmaları çok seviyor. Buradan geçen vatandaşlar zaten iş makinelerinin nasıl çalıştığını izliyorlar. Onlar için de eğlenceli vakit oluyor" dedi.

Eftal Olgun ise projenin Karadeniz insanına yakışan bir düşünce olduğunu belirterek, "İnsanların çok dikkatini çekiyor, burada olup bitene bakıyorlar. Bilgisi olan, olmayan bilgi veriyor. Burası kapalı olsa insanlarda merak olurdu. Bu zaten en büyük hobimiz, yapılan bir şeyin de nasıl ortaya çıkacağını merak ediyoruz" şeklinde konuştu.

Günlük ilgi: yaklaşık bin kişi

Erdoğan Çakar da fikri beğendiğini belirterek, "Yapanların eline sağlık. Burada yaklaşık bin kişi alanı izliyor, bu tam Karadenizli zekası" ifadelerini kullandı.

EFTAL OLGUN

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

