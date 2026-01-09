Ordu'da Zabıta Kaldırımı İşgal Eden Malzemeleri Topladı

Ordu Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, Altınordu Zübeyde Hanım Caddesi'nde reklam tabelası, masa, sandalye, totem ve dubaları kaldırdı; kurallara uymayanlara ceza verildi.

Yayın Tarihi: 09.01.2026 13:22
Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 13:52
Ordu'da Zabıta Kaldırımı İşgal Eden Malzemeleri Topladı

Ordu'da Zabıta Kaldırımı İşgal Eden Malzemeleri Topladı

Denetimlere ara verilmeden devam ediliyor

Ordu Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kaldırımları işgal eden malzemelerin toplanması yönündeki çalışmasını sürdürdü.

Vatandaşlardan gelen şikayetler doğrultusunda yürütülen denetimler kapsamında ekipler, Altınordu ilçesi Zübeyde Hanım Caddesi'nde inceleme yaptı ve uyarılara rağmen kaldırım işgaline devam eden düzenlemelere müdahale etti.

Ekipler başta reklam tabelaları olmak üzere masa, sandalye, totem ve dubaları kaldırarak kamu kullanımına engel teşkil eden unsurları topladı.

Uyarılara rağmen kurallara uymayan işletmelere yönelik olarak ise cezai işlem uygulandı, belediye ekipleri ihlallerin tekrarını önlemek amacıyla denetimleri sıklaştırdı.

Denetimlerin önümüzdeki günlerde de Altınordu başta olmak üzere Ünye ve Fatsa ilçelerinde devam edeceği bildirildi.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

