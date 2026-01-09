Ordu'da Zabıta Kaldırımı İşgal Eden Malzemeleri Topladı

Denetimlere ara verilmeden devam ediliyor

Ordu Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kaldırımları işgal eden malzemelerin toplanması yönündeki çalışmasını sürdürdü.

Vatandaşlardan gelen şikayetler doğrultusunda yürütülen denetimler kapsamında ekipler, Altınordu ilçesi Zübeyde Hanım Caddesi'nde inceleme yaptı ve uyarılara rağmen kaldırım işgaline devam eden düzenlemelere müdahale etti.

Ekipler başta reklam tabelaları olmak üzere masa, sandalye, totem ve dubaları kaldırarak kamu kullanımına engel teşkil eden unsurları topladı.

Uyarılara rağmen kurallara uymayan işletmelere yönelik olarak ise cezai işlem uygulandı, belediye ekipleri ihlallerin tekrarını önlemek amacıyla denetimleri sıklaştırdı.

Denetimlerin önümüzdeki günlerde de Altınordu başta olmak üzere Ünye ve Fatsa ilçelerinde devam edeceği bildirildi.

