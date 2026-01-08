Ordu Kumru'da Fırtına: Çatı Uçtu, Ağaç Devrildi

Ordu'nun Kumru ilçesinde fırtına nedeniyle Yeni Akçaalan'da çatı uçtu, Demircili'de ağaç devrildi; yaralanma yok, Meteoroloji kuvvetli rüzgar uyarısı yaptı.

Yayın Tarihi: 08.01.2026 13:29
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 13:29
Olayın Detayları

Ordu’nun Kumru ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan fırtına, çatı uçmasına ve ağaç devrilmesine yol açtı.

Yeni Akçaalan Mahallesinde şiddetli rüzgar nedeniyle bir binanın çatısı yerinden koparak çevreye savruldu. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi; olayda yaralanma olmadı ancak maddi hasar meydana geldi.

Demircili Mahallesinde, hastane yolu üzerinde de aşırı rüzgar nedeniyle bir ağaç devrildi. Yol üzerinde tehlike oluşturan ağaçlar, vatandaşların itfaiyeye bildirmesi üzerine kaldırıldı.

Meteoroloji Uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, bugün öğle saatlerinden itibaren iç ve yüksek kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiği; rüzgar hızının saatte 50-70 kilometre, yüksek kesimlerde ise yer yer saatte 80-90 kilometre'ye ulaşabileceği belirtildi.

Açıklamada, kuvvetli rüzgar ve fırtınanın ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler ile kar örtüsü bulunan bölgelerde tipi gibi olumsuzluklara yol açabileceği; vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği vurgulandı.

ÇATI UÇMASI

AĞAÇ DEVRİLMESİ

