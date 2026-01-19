Ordu Kumru'da Kar Şenliği: 150 Kişi Aynı Anda Kaydı

Sosyal medya çağrısıyla bir araya gelenler, Fizme Mahallesi'nde festival havasında kaydı

Ordu'nun Kumru ilçesinde iş adamları ve esnafın öncülüğünde sosyal medya üzerinden çağrı yapılarak toplanan vatandaşlar, kar yağışını kendi imkanlarıyla oluşturdukları kayak merkezinde değerlendirdi.

Etkinlik kapsamında Fizme Mahallesi'nde oluşturulan yaklaşık 500 metrelik kayma alanı, trafikten kapatıldı. Bu yıl dördüncüsü düzenlenen eğlenceye yaklaşık bin kişi katılırken, yöresel esnaf etkinliğe yiyecek ve çay ikramıyla destek verdi.

Festival havasında geçen organizasyonda katılımcılar birbirlerine tutunarak karda kaydı. Özellikle tek seferde yaklaşık 150 kişinin poşetler yardımıyla birbirinden destek alarak bir arada kaydığı anlar renkli görüntülere sahne oldu.

İlçe Belediye Başkanı Yusuf Yalçuva da etkinlikte vatandaşlara eşlik etti. Ardından katılımcılar kızak ve poşetlerle teker teker kayarak günü sürdürdü.

Güreş ve çeşitli etkinliklerin yer aldığı program, gün boyu devam etti ve bölge sakinlerine unutulmaz anlar yaşattı.

