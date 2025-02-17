Ordu Valiliği Eski Hizmet Binası Müze Oluyor

Ordu Valiliği eski hizmet binası, arkeoloji ve etnografya müzesi olarak yeniden hayata geçirilecek.

Yayın Tarihi: 17.02.2025 18:09
Güncelleme Tarihi: 17.02.2025 18:09
Ordu Valiliği Eski Hizmet Binası Müze Oluyor

Ordu'ya Yeni Bir Müze Kazandırılıyor

Ordu, tarihi ve kültürel zenginliklerini sergileyecek yeni bir müzeye kavuşuyor! Ordu Valiliği eski hizmet binası, Kültür ve Turizm Bakanlığına devredilerek müze haline getirilecek.

İstişare Toplantısı Gerçekleştirildi

Ordu Valisi Muammer Erol başkanlığında düzenlenen istişare toplantısında, eski hizmet binasında sergilenecek eserler ve yapılacak çalışmalar hakkında detaylı bir görüş alışverişinde bulunuldu. Toplantı, Ordu Valiliği Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Çalışmalar Sürüyor

Vali Erol, toplantıda, binanın arkeoloji ve etnografya müzesi olarak tasarlanacağını ve bu süreçte hem kent hem de bölge için önemli bir değer kazanılacağını ifade etti. "Buradaki müze çalışması, şehrin beklentilerini karşılayacak şekilde organize edilecektir," dedi. Erol, müze sürecinin başlangıcının göreve geldikleri dönemle sıkı bir şekilde bağlantılı olduğunu belirtti.

Uzmanların Görüşleri

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Tercan, müzenin Ordu için büyük bir fırsat olduğunu vurguladı. Samsun Rölöve ve Anıtlar Müdürü Ali Sarıalioğlu ise, uzun yıllar hizmet verecek bu müze projesinin ancak birlikte çalışarak başarılı olabileceğini ifade etti.

Toplantıya Katılanlar

Bu önemli toplantıya, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, İl Emniyet Müdürü Ahmet Acar, İl Jandarma Komutanı Albay Sadi Akman, Altınordu Kaymakamı Erkan Karahan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Toparlak, ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri katılım sağladı.

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