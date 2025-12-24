DOLAR
Orhaneli'de 188 Fidan 'Yeni Doğan Ormanı'nda Toprakla Buluştu

Orhaneli'de 2024-2025 yıllarında doğan bebekler adına 188 fidan dikildi; 18 Haziran 2025'te yangından etkilenen bölge yeniden yeşillendiriliyor.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 14:19
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 14:19
Yangın bölgesi yeniden yeşillendiriliyor

Orhaneli Belediyesi tarafından 'Yeni Doğan Ormanı' kapsamında düzenlenen fidan dikim etkinliğinde, 2024-2025 yıllarında dünyaya gelen bebekler adına toplam 188 adet fidan toprakla buluşturuldu.

Fidanlara, bebeklerin isimlerinin yer aldığı kartlar asılarak anlamlı bir hatıra oluşturuldu. Etkinlik, 18 Haziran 2025 tarihinde, Orhaneli'nin Girencik ve Yörükler mahalleleri arasında çıkan orman yangınından etkilenen alanda gerçekleştirildi.

Yangında zarar gören bölgenin yeniden yeşillendirilmesi amacıyla yapılan çalışmada, yeni doğan çocuklar adına dikilen fidanlarla hem doğaya hem de geleceğe umut bırakıldı.

Ali Osman Tayır, etkinlikte yaptığı açıklamada: "Yaşamış olduğumuz yangın felaketinde kaybettiğimiz ormanımızı yeniden yeşertmek için buradayız. İlçemizde dünyaya gelen her bebek için bir fidan dikme anlayışıyla bu alanı çocuklarımız adına tekrar yeşillendirmek istiyoruz. Bu kapsamda 2024 yılından itibaren dünyaya gelen 188 çocuğumuz için 188 adet fidanı bugün toprakla buluşturduk. Bundan sonra da ilçemizde doğacak her bebek için fidan dikmeye devam edeceğiz."

Orhaneli Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte Belediye Başkanı Ali Osman Tayır ve belediye personeli birlikte fidan dikimi gerçekleştirdi.

