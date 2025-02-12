Orijinal Yazma Eserler ve Taklitlerinin Tespiti İçin Yeni Çalışma

Sahte Yazma Eserlerin Tespiti İçin Önemli Proje

Konya Yazma Eserler Bölge Müdürlüğü ve Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) iş birliğiyle başlatılan çalışma, orijinal eserlerle büyük benzerlik gösteren sahte yazma eserlerin tespitine yönelik önemli bir adım olarak öne çıkıyor. Serhat Çetinkaya tarafından bildirilen bu projede, tarihi eser dolandırıcılığı operasyonları sırasında ele geçirilen sahte Tevrat ve İncil gibi materyallerin detaylı incelemesi yapılıyor.

Hedef: Farkındalık Yaratmak

Sahte eserlerin ortaya çıkarılması için oluşturulacak envanterin ardından, toplumda farkındalık yaratmak amacıyla bir sergi düzenlenecek. NEÜ Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Erken Hristiyan ve Bizans Sanatları Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. İlker Mete Mimiroğlu, bu çalışma ile çok faydalı bir veri tabanı oluşturmayı hedeflediklerini belirtti.

Anadolu'nun Zengin Tarihi ve Sahtecilik

Anadolu'nun, birçok medeniyete ev sahipliği yapan bir tarih zenginliği sunduğuna dikkat çeken Mimiroğlu, bu durumun sahte eser üretimini teşvik ettiğini ifade etti. Dolandırıcıların inandırıcılığı artırmak adına değerli madenler kullanmaktan imtina etmediğini vurguladı.

Mimiroğlu, sahte eserlerin, eski bir görünüm vermek amacıyla çeşitli yöntemler kullanarak üretildiğini ve bu eserlerin incelemelerinin detaylı bir şekilde yapıldığını belirtti.

Envanter ve Sergi Çalışmaları

Çalışmanın önemli bir bölümü, sahte eserlerin üç boyutlu modellemelerini almak ve dijital ikizlerini oluşturarak incelenmesi üzerine yoğunlaşıyor. Bekir Şahin, bu çalışmayla sahteciliğin yayılmaması için biriktirip muhafaza ettikleri eserler hakkında bir sergi açmayı planladıklarını anlattı.

Elinde şu an için 32 eser bulunan konum müdürlüğü, bu eserlerin çeşitli kaynaklardan toplanmaya devam ettiğini ekledi. Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, Türkiye'de yazma eserler konusunda uzmanlaşmış en önemli kurumlardan biri olarak dikkati çekiyor.

Türkiye'nin farklı kentlerindeki tarihi eser dolandırıcılığı operasyonlarında ele geçirilen sahte Tevrat, İncil gibi materyallerin incelemesi ve analiziyle oluşturulacak envanter, yazma eserlerin taklitlerinin daha kolay belirlenmesi için yol gösterecek. Konya Yazma Eserler Bölge Müdürlüğünde Necmettin Erbakan Üniversitesi ile yürütülen çalışma kapsamında, orijinal eserlere büyük benzerlik gösteren sahte İncil ve Tevratlarla sergi oluşturulacak.

Türkiye'nin farklı kentlerindeki tarihi eser dolandırıcılığı operasyonlarında ele geçirilen sahte Tevrat, İncil gibi materyallerin incelemesi ve analiziyle oluşturulacak envanter, yazma eserlerin taklitlerinin daha kolay belirlenmesi için yol gösterecek. Konya Yazma Eserler Bölge Müdürlüğünde Necmettin Erbakan Üniversitesi ile yürütülen çalışma kapsamında, orijinal eserlere büyük benzerlik gösteren sahte İncil ve Tevratlarla sergi oluşturulacak.