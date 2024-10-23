Örümcek Adam Türkiye'yi Keşfe Çıkıyor: Düzce'yi Ziyaret Etti

Türkiye'yi Dolaşan Örümcek Adam: Düzce Antik Kentinde

Salih Ayaz Koç, memleketi İzmir'den çıkarak Örümcek Adam kostümüyle Türkiye'nin çeşitli bölgelerini gezme hayalini gerçeğe dönüştürmeye devam ediyor. Hedefinin sosyal destek sağlamak olduğu bu yolculukta, Düzce'de bulunan Prusias Ad Hypium Antik Kentini ziyaret etti.

Düzce'deki Makamından Görüntüler

Koç, Düzce'nin Konuralp Bölgesi'ndeki antik kenti gezerken, burada görev yapan kazı ekiplerine ve ziyaretçilere de selam verdi. Düzce, Koç'un Türkiye genelindeki 51'inci durağı oldu.

Afet Sonrası Destek Çalışmaları

2020'de İzmir Seferihisar'da meydana gelen deprem ile 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, Koç, bu bölgelerde çocuklara gösteriler sunarak ve sosyal etkinlikler düzenleyerek destek olmuştu. Koç, "Buralarda AFAD yetkililerinden çadır kent istedim ve sonrasında 50 çocukla resimli yarışmalar yaptık, oyunlar oynattım," diyerek tecrübe paylaştı.

Hayallerini Gerçekleştiriyor

421 gündür süren yolculuğunda çocuklarla buluşup tarihi yerleri anlatan ve yöresel lezzetleri tanıtan Koç, "Bu güzellikler İzmir'de Selçuk ve Efes'te de var. Gördüklerim için çok mutluyum," sözleriyle duygularını dile getirdi. Düzce’de 3-4 gün kalmayı planlayan Koç, "Türkiye'nin her yerinde beni görebilirler. Kapılarını açarlarsa bir tas yemek yiyebilirim veya onları eğlendirebilirim," diyerek yolculuğunun devam edeceğini açıkladı.