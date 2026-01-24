Osmaneli'de Zabıta'dan Tartı ve Ölçü Aleti Denetimi

Osmaneli'de zabıta ekipleri, tartı ve ölçü aletlerini mevzuata uygunluk ve ölçüm doğruluğu açısından denetledi; eksik veya hatalı cihazlara uyarı yapıldı.

Yayın Tarihi: 24.01.2026 10:03
Güncelleme Tarihi: 24.01.2026 10:03
Denetimin Amacı ve Kapsamı

Osmaneli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların mağduriyet yaşamaması amacıyla Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayenesi kapsamında ilçe genelinde tartı denetimleri gerçekleştirdi.

Denetimlerde, işletmelerde kullanılan tartı ve ölçü aletlerinin mevzuata uygunluğu ve ölçüm doğruluğu kontrol edildi. Eksik ya da hatalı kullanım tespit edilen işletmelere gerekli uyarılar yapıldı.

Yetkili Uyarısı

Bilecik Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Hamdi İğdeci, ölçü ve ölçü aletlerine ilişkin periyodik muayenelerin önemine dikkat çekti. İğdeci, trafikte kullanılan radar ve ortalama hız ölçüm cihazlarının periyodik muayene geçerlilik süresinin 1 yıl olduğunu ve bu süre dolmadan Türk Standartları Enstitüsü'ne başvuru yapılarak muayene ve damgalarının yaptırılmasının zorunlu olduğunu hatırlattı.

Belediye Başkanı'nın Değerlendirmesi

Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun denetimlere ilişkin değerlendirmesinde, "Vatandaşlarımızın hak kaybına uğramaması için ölçü ve tartı denetimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Mevzuata uygunluk hem esnafımız hem de halkımız için büyük önem taşıyor" dedi.

