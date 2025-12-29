Osmangazi Belediyesi Şiir Atölyesi: 3 Haftada Yeni Şairler Yetişiyor

Gençlik ve Girişimcilik Merkezi'nde amatör şairlere teknik eğitim

Osmangazi Belediyesi’nin ülkemize yeni şairler kazandırmak ve şiir yazmayı sevdirmek için düzenlediği Şiir Atölyesi kursiyerleri, 3 haftalık eğitimin sonunda kuralına uygun şiir yazmayı öğrendi.

Gençlik ve Girişimcilik Merkezinde düzenlenen atölyeye katılan amatör anlamda şiir yazan kursiyerler, merkezde şiirin 6 dalı ve her bir dalın teknik detaylarını ayrıntılı şekilde öğrenme imkânı buldu. Üç hafta süren eğitim sonunda kursiyerler öğrendikleri bilgilerle teknik açıdan birer dörtlük yazarak kursu verimli şekilde tamamladıklarını gösterdi.

Atölyeyi yöneten Kültür Bakanlığı Halk Şairi ve Yazar Hatice Türkmen Yurtseven, eğitimlerin 3 hafta sürdüğünü ifade ederek şu değerlendirmeyi yaptı:

"Şiir Atölyesi’nde ilk hafta şiirde kafiye örgüsünü nerede arayıp nerede bulacağımızı anlattık. Son şiirimizde serbest şiir üzerine yol aldık. Şiirin 6 dalı vardır, her dalın açılımını kursiyerlere öğrettik. Son dersimize katılan şair adayları öğrendikleri bilgilerle kurallara uygun birer dörtlük yazıp geldi. Bizde şiir yazmayı kurallarına uygun öğrenip öğrenmediklerinin analizini yaptık. Kendi altyapısında yazdıkları şiirin içeriğinin derinliğini, hece örgüsü, kafiye ve redifin özelliklerini öğrendiler buradaki kursa katılanlar öğrendikleri bilgilerle bundan sonra yazacakları şiirlere daha bir anlam katarak yazacaklarını inanıyorum."

Kursiyerler atölyenin verimli geçtiğini belirterek bu imkânı sağladığı için Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'a teşekkür etti.

