DOLAR
42,93 -0,04%
EURO
50,61 0,02%
ALTIN
6.164,49 1,39%
BITCOIN
3.791.712,09 -0,81%

Haliliye Belediyesi'nden Şanlıurfa'da Karla Yoğun Mücadele

Şanlıurfa'yı etkileyen kar yağışına karşı Haliliye Belediyesi ekipleri, fen, kırsal ve temizlik müdürlükleriyle cadde ve kırsal mahallelerde kar küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 11:37
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 12:05
Haliliye Belediyesi'nden Şanlıurfa'da Karla Yoğun Mücadele

Haliliye Belediyesi'nden Şanlıurfa'da karla yoğun mücadele

Şanlıurfa genelinde etkili olan kar yağışıyla birlikte Haliliye Belediyesi ekipleri, ilçe genelinde çalışmalarını sürdürüyor.

Tam kadro sahaya inen ekipler, kar yağışının vatandaşların günlük yaşamını olumsuz etkilememesi için yoğun mesai harcıyor.

Çalışmalar ve öncelikler

Fen İşleri Müdürlüğü, Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde kar küreme ve tuzlama çalışmaları gerçekleştiriyor. Özellikle buzlanma riski bulunan yol ve kaldırımlarda kapsamlı önlemler alınıyor.

Ulaşımın aksamaması için ana arterler öncelikli olarak açık tutuluyor; kırsal bölgelere ise koordineli müdahale sağlanıyor.

Haliliye Belediyesi yetkilileri, ekiplerin görev başında olduğunu belirterek vatandaşlardan buzlanma ve olumsuz hava şartlarına karşı dikkatli olmalarını istedi. Kar yağışının devam etmesi ihtimaline karşı gerekli tüm tedbirlerin alındığı ifade edildi.

ŞANLIURFA GENELİNDE ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞIYLA BİRLİKTE HALİLİYE BELEDİYESİ EKİPLERİ, İLÇE...

ŞANLIURFA GENELİNDE ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞIYLA BİRLİKTE HALİLİYE BELEDİYESİ EKİPLERİ, İLÇE GENELİNDE ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR.

ŞANLIURFA GENELİNDE ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞIYLA BİRLİKTE HALİLİYE BELEDİYESİ EKİPLERİ, İLÇE...

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Batman'da Kar Sevinci: Kent Beyaza Büründü
2
Pursaklar'da Karla Mücadele: Belediye Ekipleri 7/24 Sahada
3
Bingöl'de Beklenen Kar Başladı: Kent Beyaza Büründü
4
Tekirdağ Ganos Dağı'nda Fotokapanlarla Yaban Hayatı Görüntülendi
5
Sakarya Dikmen Mahallesi'nde Kar 1 Metreye Ulaştı
6
Yüksekova'da Mahalle Yolunu Kayak Pisti Yapan Çocuklar

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı