Haliliye Belediyesi'nden Şanlıurfa'da karla yoğun mücadele

Şanlıurfa genelinde etkili olan kar yağışıyla birlikte Haliliye Belediyesi ekipleri, ilçe genelinde çalışmalarını sürdürüyor.

Tam kadro sahaya inen ekipler, kar yağışının vatandaşların günlük yaşamını olumsuz etkilememesi için yoğun mesai harcıyor.

Çalışmalar ve öncelikler

Fen İşleri Müdürlüğü, Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde kar küreme ve tuzlama çalışmaları gerçekleştiriyor. Özellikle buzlanma riski bulunan yol ve kaldırımlarda kapsamlı önlemler alınıyor.

Ulaşımın aksamaması için ana arterler öncelikli olarak açık tutuluyor; kırsal bölgelere ise koordineli müdahale sağlanıyor.

Haliliye Belediyesi yetkilileri, ekiplerin görev başında olduğunu belirterek vatandaşlardan buzlanma ve olumsuz hava şartlarına karşı dikkatli olmalarını istedi. Kar yağışının devam etmesi ihtimaline karşı gerekli tüm tedbirlerin alındığı ifade edildi.

