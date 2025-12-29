DOLAR
Mehmet Akif Ersoy Yıldırım'da Anıldı

Yıldırım Belediyesi, vefatının 89’uncu yılında Mehmet Akif Ersoy'u panelle andı; hayatı, düşünce dünyası ve edebi yönü vatandaşların katılımıyla ele alındı.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 17:05
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 17:05
Yıldırım Belediyesi paneli: Şairin hayatı, fikir dünyası ve edebi yönü konuşuldu

Yıldırım Belediyesi, vefatının 89’uncu yıl dönümünde İstiklal Marşımızın yazarı Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'u anmak üzere bir panel düzenledi.

Panel, Alev Alatlı Şehir, Düşünce ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi. Etkinlikte Mehmet Akif Ersoy'un hayatı, düşünce dünyası ve edebi yönü ele alındı; vatandaşların yoğun ilgisi dikkat çekti.

Panele konuşmacı olarak Prof. Dr. Alev Sınar Uğurlu, Yusuf Turan Günaydın ve Tahsin Yıldırım katıldı.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Mehmet Akif Ersoy'un ahlaki ve vicdani duruşuna vurgu yaptı ve şu ifadeleri kullandı:

Bugün burada, yalnızca bir şairi anmak için değil; bir ahlak duruşunu, bir vicdan sesini ve bir fikri mirası yeniden düşünmek için bir aradayız. Mehmet Akif Ersoy, sadece İstiklal Marşı’mızın şairi değil, kelimeleriyle milletini ayağa kaldırmış, kalemiyle çağına tanıklık etmiş, hayatıyla söylediklerinin bedelini ödemiş bir mütefekkirdir. Akif, şiiri estetik bir süs olarak değil; ahlaki bir sorumluluk olarak görmüştür. Onun için edebiyat, hakikatten bağımsız bir alan değildir. Sanatı, insanı uyandıran, toplumu silkelenmeye çağıran bir imkan olarak kavrar. Bu yönüyle Akif, yalnızca bir şair değil; ahlak filozofu, toplum eleştirmeni ve bir dava adamıdır

Başkan Yılmaz, Mehmet Akif Ersoy'un yaşamıyla sözleri arasındaki tutarlılığa dikkat çekerek şunları söyledi:

Onu farklı ve kalıcı kılan en önemli yönlerden biri de söz ile hayat arasındaki tutarlığıdır. Akif, yazdığını yaşayan nadir münevverlerdendir. Makamı, konforu ve suskunluğu tercih edebileceği halde; zor olanı, yalnızlığı ve bedel ödemeyi seçmiştir. Bugün Mehmet Akif’i anmak, yalnızca geçmişi hatırlamak değildir. Asıl sormamız gereken soru şudur: Akif bugün yaşasaydı, bize ne söylerdi? Muhtemelen yine çalışmayı, sorumluluğu ve fikri cesareti hatırlatırdı. Şikayeti değil, gayreti; taklidi değil, şahsiyeti; umutsuzluğu değil, mücadele etmeyi öğütlerdi

