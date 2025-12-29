DOLAR
Sapanca Gölü için Eylem Planı: Alemdar 175 Milyon TL Yatırımını Açıkladı

Başkan Yusuf Alemdar, Sapanca Gölü’nü korumaya yönelik 175 milyon TL’lik stratejik eylem planını açıkladı; altyapı yenilemeleri, baraj hızlandırmaları ve SAÜ iş birliği ön planda.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 17:41
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 17:41
Sapanca Gölü için Eylem Planı: Alemdar 175 Milyon TL Yatırımını Açıkladı

Sapanca Gölü için stratejik eylem planı açıklandı

Başkan Yusuf Alemdar hedefleri ve yatırımları paylaştı

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, şehrin en önemli içme suyu kaynağı olan Sapanca Gölünün geleceğini güvence altına almak için hazırlanan stratejik eylem planının detaylarını kamuoyuyla paylaştı. Açıklamada, gölün su seviyesi ve ekolojik dengenin sürdürülebilirliğinin öncelikli hedef olduğu vurgulandı.

Plan kapsamında Ballıkaya ve Çamdağı barajlarının yapım süreçlerinin hızlandırılması, kapsamlı hat yenilemeleri, kayıp-kaçak taramaları ve akademik iş birliklerinin hayata geçirilmesi öngörülüyor.

Projenin en önemli ayağını oluşturan 175 milyon lira tutarındaki yatırımla Adapazarı, Serdivan, Erenler ve Arifiye ilçelerinde kapsamlı bir altyapı dönüşümü başlatılacak. Toplam 51 kilometrelik içme suyu hattının yenileneceği çalışmada; Erenler’de 11, Arifiye’de 5, Serdivan’da 10 kilometre hat sıfırlanırken, Adapazarı’nda 25 kilometrelik şebeke rehabilitasyonu yapılacak.

Bu yenilemeler sayesinde yıllık 15 milyon metreküp suyun israf edilmeden sisteme geri kazandırılması hedefleniyor.

Çalışmaların bilimsel temellere dayanacağını belirten Alemdar, Sakarya Üniversitesi (SAÜ) iş birliğiyle Çevre, Sürdürülebilirlik ve Su Araştırmaları Merkezinin altyapı sürecinin başlatıldığını açıkladı. Kurulacak Bilim Kurulu ile gölün ekolojik sağlığı ve su kalitesi sürekli izlenecek.

Başkan Alemdar, projeyle ilgili olarak şunları söyledi: "Ballıkaya ve Çamdağı barajlarının yapım süreçlerini hızlandırdık. Akyazı, Sapanca ve Hendek’te 108 kilometrelik hattın ihale sürecine geçtik. Şimdi de merkez ilçelerimizde sahaya iniyoruz. Şehrimizin bir damla suyunun dahi israf olmasına müsaade etmeyeceğiz".

Yetkililer, yürütülecek çalışmaların hem teknik hem de akademik denetimlerle sürdürüleceğini, hedefin hem içme suyu güvenliğini sağlamak hem de Sapanca Gölü’nün ekolojik dengesini korumak olduğunu belirtiyor.

