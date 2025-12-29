Zonguldak'ta UMKE 62 Yaşındaki Hastaya Karla Kaplı Yollarda Ulaştı

Devrek Eğerci Beldesi Aksu Köyü'nde zorlu müdahale

Zonguldak genelinde etkili olan kar yağışı, kırsal kesimlerde ulaşımı ve sağlık hizmetlerini olumsuz etkiledi. Sabah saatlerinde Devrek ilçesine bağlı Eğerci Beldesi Aksu Köyü'nde yaşayan 62 yaşındaki bir kadın, şiddetli baş ağrısı şikayetiyle fenalaştı.

Durumun bildirilmesinin ardından bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ancak yoğun kar ve ağır yol koşulları nedeniyle standart ambulans köye ulaşamayınca, Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı UMKE ekipleri göreve çağrıldı.

Tam donanımlı 4x4 arazi araçları ile yola çıkan UMKE timleri, karla kaplı zorlu yolları aşarak Aksu Köyü'ne ulaştı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ekipler, hastayı güvenli bir şekilde evinden alarak tahliye etti.

Zorlu yolculuğun ardından hasta, Devrek Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne getirilerek tedavi altına alındı. Olay, kar ve kötü hava koşullarında sağlık ekiplerinin koordineli çalışmasının önemini bir kez daha ortaya koydu.

