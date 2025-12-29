DOLAR
42,93 -0,03%
EURO
50,63 -0,04%
ALTIN
5.971,24 4,48%
BITCOIN
3.767.704,55 -0,17%

Zonguldak'ta UMKE 62 Yaşındaki Hastaya Karla Kaplı Yollarda Ulaştı

Devrek Aksu Köyü'nde etkili kar yağışı nedeniyle ulaşım güçleşirken, UMKE 4x4 araçlarla 62 yaşındaki hastayı güvenle Devrek Devlet Hastanesi'ne ulaştırdı.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 17:38
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 17:38
Zonguldak'ta UMKE 62 Yaşındaki Hastaya Karla Kaplı Yollarda Ulaştı

Zonguldak'ta UMKE 62 Yaşındaki Hastaya Karla Kaplı Yollarda Ulaştı

Devrek Eğerci Beldesi Aksu Köyü'nde zorlu müdahale

Zonguldak genelinde etkili olan kar yağışı, kırsal kesimlerde ulaşımı ve sağlık hizmetlerini olumsuz etkiledi. Sabah saatlerinde Devrek ilçesine bağlı Eğerci Beldesi Aksu Köyü'nde yaşayan 62 yaşındaki bir kadın, şiddetli baş ağrısı şikayetiyle fenalaştı.

Durumun bildirilmesinin ardından bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ancak yoğun kar ve ağır yol koşulları nedeniyle standart ambulans köye ulaşamayınca, Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı UMKE ekipleri göreve çağrıldı.

Tam donanımlı 4x4 arazi araçları ile yola çıkan UMKE timleri, karla kaplı zorlu yolları aşarak Aksu Köyü'ne ulaştı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ekipler, hastayı güvenli bir şekilde evinden alarak tahliye etti.

Zorlu yolculuğun ardından hasta, Devrek Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne getirilerek tedavi altına alındı. Olay, kar ve kötü hava koşullarında sağlık ekiplerinin koordineli çalışmasının önemini bir kez daha ortaya koydu.

SABAH SAATLERİNDE DEVREK İLÇESİNE BAĞLI EĞERCİ BELDESİ AKSU KÖYÜ’NDE YAŞAYAN 62 YAŞINDAKİ BİR...

SABAH SAATLERİNDE DEVREK İLÇESİNE BAĞLI EĞERCİ BELDESİ AKSU KÖYÜ’NDE YAŞAYAN 62 YAŞINDAKİ BİR KADIN HASTA, ŞİDDETLİ BAŞ AĞRISI ŞİKAYETİYLE FENALAŞTI. DURUMUN BİLDİRİLMESİ ÜZERİNE KÖYE 112 ACİL SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ.

SABAH SAATLERİNDE DEVREK İLÇESİNE BAĞLI EĞERCİ BELDESİ AKSU KÖYÜ’NDE YAŞAYAN 62 YAŞINDAKİ BİR...

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Siirt'te Karla Mücadele: 200 Araç, 600 Personel 7/24 Görevde
2
Toroslar Belediyesi Çağdaşkent'te Zeytin Ağaçlarını Kesince Mahalle Ayağa Kalktı
3
ES-UDER: Eskişehir'de 55 Ülkeden Öğrenciler Kahvaltıda Buluştu
4
Düzce Belediyesi'nden Karla Mücadele Ekiplerine Sıcak Çay ve Kek İkramı
5
Sapanca Gölü için Eylem Planı: Alemdar 175 Milyon TL Yatırımını Açıkladı
6
Zonguldak'ta UMKE 62 Yaşındaki Hastaya Karla Kaplı Yollarda Ulaştı
7
Mazıdağı'nda Köylüler Traktör Aparatlarıyla Karı Temizledi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı