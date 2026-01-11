Osmangazi95: Osmangazi Belediyesi'nden Anne ve Bebeklere Erken Çocukluk Desteği

Osmangazi Belediyesi'nin hayata geçirdiği Osmangazi95 projesi, kentteki hamile ve 0-12 aylık bebek sahibi ailelere yönelik bilimsel temelli erken çocukluk desteği sunmaya devam ediyor. Proje, anne adayları ve yeni annelere ev ziyaretleri aracılığıyla rehberlik ve destek sağlıyor.

Projenin amacı ve kapsamı

Proje, bebeğin gelişimini desteklemek, ebeveyn ile bebek arasındaki iletişimi güçlendirmek, oyun yoluyla öğrenmeyi teşvik etmek ve anne-bebek bağını kuvvetlendirmeyi hedefliyor. Osmangazi Belediyesi ekipleri, gebeliğin yedinci ayından başlayıp bebeğin 1 yaşına gelmesine dek aileleri evlerinde ziyaret ederek kapsamlı hizmet sunuyor.

Ev ziyaretlerinde sunulan hizmetler

Osmangazi Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, ziyaretlerde ebeveynlere bebekleriyle nasıl daha fazla konuşabilecekleri, oyun oynayabilecekleri ve gelişimi nasıl takip edebilecekleri konusunda pratik bilgiler veriyor. Ayrıca anne sütü, sağlıklı beslenme ve bebek bakımı gibi temel konularda rehberlik sağlanıyor. Ziyaretlerde ailelere gebe beslenme paketi de hediye ediliyor.

Uzmanlardan görüş

Seda Nur Şahin, Osmangazi95 Projesi Ev Ziyaretçisi olarak, "Osmangazi95 projesi kapsamında 0-12 aylık bebek sahibi ebeveynlere yönelik ücretsiz erken çocukluk destek programı hizmeti vermekteyiz. Bu program bebeklerin gelişimini desteklerken iletişimini güçlendiriyor. Ebeveynlere oyunla öğrenme fırsatı sunarken anne ve bebek bağını güçlendiriyoruz. Annelere bebekleriyle konuşma, oyun oynama, gelişimini takip etme, anne sütü, sağlıklı beslenme ve bebek bakımıyla ilgili konularda rehberlik hizmeti veriyoruz. Ayrıca annelere psikososyal destek sağlıyoruz. Ziyarete gittiğimiz evlerde anne ve adaylarına gebe beslenme paketi desteği veriyoruz" şeklinde konuştu.

Ailelerin memnuniyeti

Projeyi değerlendiren anne ve anne adayları, uygulamayı çok yararlı bulduklarını belirterek, "Bu proje sayesinde hamilelik dönemimizde ve anne olduktan sonra çocuğumuzun daha sağlıklı olması için güzel bilgiler öğreniyoruz. Çok faydalı bir proje, bu projeyi hayata geçirerek destekleyen Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'a teşekkür ediyoruz" dedi.

Nasıl bilgi alınır?

Bilimsel temelli bir erken çocukluk destek programı olan Osmangazi95 hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlar 444 16 01 numaralı telefon üzerinden yetkililerle irtibat kurabilir.

