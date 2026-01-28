Osmaniye'de 10 Köy Konutu Hak Sahiplerine Teslim Edildi

Osmaniye'de 10 köy konutunun anahtarları teslim edildi

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremleri etkileri sonucu gerçekleştirilen yeniden inşa çalışmalarında, Osmaniye'nin Düziçi ilçesine bağlı Böcekli Beldesi Yeşilyurt Mahallesinde yapımı tamamlanan 10 köy konutu hak sahiplerine teslim edildi.

Törene protokol ve vatandaşlar katıldı

Düzenlenen törene Osmaniye Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti ile ilçe protokolü, kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törende anahtar teslimi gerçekleştirilen konutların, deprem sonrası güvenli barınma ihtiyacını karşılayacağı vurgulandı.

Hak sahipleri memnuniyetini dile getirdi

Yeni evlerine kavuşan hak sahipleri, emeği geçenlere teşekkür ederek mutluluklarını dile getirdi. Yetkililer ise tamamlanan konutların hak sahiplerine güvenli ve sağlam bir yaşam alanı sunacağına dikkat çekti.

