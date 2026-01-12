Haşim Balcı 4’üncü Kez Bilecik Giyim ve Mensucat Odası Başkanı Seçildi

Haşim Balcı, 193 oyla Bilecik Giyim ve Mensucat Odası başkanı olarak 4’üncü kez seçildi. 496 üyeden 309’u oy kullandı; rakibi Süleyman Ulu 115 oy aldı.