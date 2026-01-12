Haşim Balcı 4’üncü Kez Bilecik Giyim ve Mensucat Odası Başkanı Seçildi

Haşim Balcı, 193 oyla Bilecik Giyim ve Mensucat Odası başkanı olarak 4’üncü kez seçildi. 496 üyeden 309’u oy kullandı; rakibi Süleyman Ulu 115 oy aldı.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 18:21
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 18:21
Restoranda düzenlenen seçimde mevcut başkan rakibini geride bıraktı

Bilecik Giyim ve Mensucat Odası başkanlık seçimini mevcut başkan Haşim Balcı kazanarak 4’üncü kez göreve getirildi.

Seçim, Bilecik’te bir restoranda yapıldı. Divan Başkanlığına Halit Gölcan seçilirken, oy kullanımına ilişkin katılım verileri dikkat çekti: odanın 496 üyesinden 309 üye sandık başına gitti.

Oy dağılımı şu şekilde gerçekleşti: Haşim Balcı 193 oy, Süleyman Ulu 115 oy; ayrıca 1 oy geçersiz sayıldı.

Yönetim Kurulu asil üyeleri olarak seçilen isimler: Ufuk Çakmak, Sadri Durmuş, Emine Dür, Ayşe Büyükevlan, Murat Okat ve Tahir Dere.

Denetim Kurulu asil üyeleri ise: Seher Evren, Elçin Çoban ve Hasan Özcan.

