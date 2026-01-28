Menteşe Belediyesi Kolejler Bölgesinde Sıcak Asfalt ve Kilit Parke Çalışmaları

Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, Emirbeyazıt Mahallesi'ndeki kolejer bölgesi olarak bilinen alanda devam eden yol yapım çalışmalarını yerinde inceledi.

Altyapı tamamlandı, üstyapıda hız kazandı

Bölgeye birkaç ay önce kanalizasyon ve altyapı çalışmaları tamamlandı; elektrik hatları yer altına alındı. Başkan Köksal Aras, çalışmalarda altyapının öncelikli olduğunu vurguladı ve şunları söyledi:

"Baştan beri ifade ettiğimiz gibi, önce altyapı, ardından üstyapı anlayışıyla hareket ediyoruz. Bu kapsamda, bölgede üstyapı çalışmalarına hız verdik. Şu ana kadar 1.650 metre uzunluğundaki yol sıcak asfaltla kaplandı. Ayrıca 850 metre uzunluğundaki alanda da sıcak asfalt çalışmaları başlatıldı"

Kilit parke çalışmaları ve hedefler

Hava şartlarının elverdiği ölçüde çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirten Başkan Köksal Aras, ihtiyaç duyulan noktalarda etap etap kilit parke uygulamasına geçileceğini ifade etti. Bölgede planlanan kilit parke çalışmalarının yaklaşık yüzde 30’u tamamlandı.

Kolejler bölgesi ticari açıdan yoğun, gelişmekte olan ve alışveriş merkezine yakın bir alan. Bölgede eğitim kurumlarının bulunması ve trafik yoğunluğu nedeniyle çalışmaların mümkün olan en kısa sürede tamamlanacağı bildirildi.

Çalışmaların tamamlanmasıyla bölgede toplam 11 Bin metrekare kilit parke döşenecek.

