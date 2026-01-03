Osmaniye'de 40 Yıllık Eğitimci Nihat Emelce, Alkışlarla Emekliye Ayrıldı

Osmaniye Adnan Oğuz Anadolu Lisesi'nde duygulu veda töreni

Osmaniye’de 40 yıl boyunca binlerce öğrenciye dokunan, mesleki başarıları ve insani yönüyle gönüllerde yer edinen Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Nihat Emelce, Osmaniye Adnan Oğuz Anadolu Lisesi’nde düzenlenen anlamlı bir törenle emekliye ayrıldı.

Tören sırasında duygulu anlar yaşandı; öğrenciler hazırladıkları pankartlar ve uzun alkışlarla Emelce’yi uğurladı. Sınıftan çıkan öğretmen, koridorlarda öğrencilerin sevgi gösterileriyle karşılandı.

Öğrenciler hep bir ağızdan "Sizi çok seviyoruz hocam" diyerek yıllarını eğitime adayan öğretmenlerine teşekkür etti. 65 yaşındaki Emelce, okul bahçesinde öğrencilerine tek tek sarılarak vedalaştı.

Tören boyunca hoparlörlerden çalan "Öyle Bir Geçer Zaman Ki" adlı parça eşliğinde oluşan özel anlar, öğrenciler ve öğretmenler tarafından video ile sosyal medyada paylaşıldı.

Yarım asra yakın emeği öğrencilerinin alkışlarıyla taçlanan Emelce’nin veda töreni, katılımcılarda duygusal anlar bıraktı ve eğitim camiasında içten bir teşekkür niteliği taşıdı.

