Osmaniye'de Deprem Sonrası Rezerv Alanlarda Yeni Yaşam Alanı Şekilleniyor

Rahime Hatun, Esenevler, Alibeyli ve Su Parkı'nda inşaatlar son aşamaya yaklaşıyor

Osmaniye'de 6 Şubat depremlerinin ardından, rezerv alanlarda yükselen iş yeri ve konut inşaatlarıyla bölgeye yeni bir yaşam alanı şekilleniyor.

Rahime Hatun, Esenevler ve Alibeyli mahalleleri ile Su Parkı Rezerv Alanı'nda süren çalışmalar hızla ilerliyor; hedef, depremzede vatandaşların güvenli ve modern yapılara kavuşması.

Projelerde sona yaklaşılırken, Osmaniye Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti de çalışmaları yerinde inceledi. Vali Serdengeçti, rezerv alanlardaki inşaatlar hakkında bilgi almak üzere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Zafer Bektaş'tan yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

İncelemelerinin ardından Vali Serdengeçti şunları söyledi: "Alibeyli, Esenevler ve Rahime Hatun mahallelerimizde bulunan rezerv alanlarında devam eden çalışmaları yerinde gördük. Yükselen her dükkan, her konut; devletimizin sarsılmaz gücünün ve milletine olan sevdasının birer mührüdür. Allah devletimize zeval vermesin"

