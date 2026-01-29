Osmaniye'de Deprem Sonrası Rezerv Alanlarda Yeni Yaşam Alanı Şekilleniyor

Osmaniye'de 6 Şubat depremlerinin ardından Rahime Hatun, Esenevler, Alibeyli ve Su Parkı rezerv alanlarındaki konut ve iş yeri inşaatları hızla tamamlanıyor.

Yayın Tarihi: 29.01.2026 14:29
Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 14:30
Osmaniye'de Deprem Sonrası Rezerv Alanlarda Yeni Yaşam Alanı Şekilleniyor

Osmaniye'de Deprem Sonrası Rezerv Alanlarda Yeni Yaşam Alanı Şekilleniyor

Rahime Hatun, Esenevler, Alibeyli ve Su Parkı'nda inşaatlar son aşamaya yaklaşıyor

Osmaniye'de 6 Şubat depremlerinin ardından, rezerv alanlarda yükselen iş yeri ve konut inşaatlarıyla bölgeye yeni bir yaşam alanı şekilleniyor.

Rahime Hatun, Esenevler ve Alibeyli mahalleleri ile Su Parkı Rezerv Alanı'nda süren çalışmalar hızla ilerliyor; hedef, depremzede vatandaşların güvenli ve modern yapılara kavuşması.

Projelerde sona yaklaşılırken, Osmaniye Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti de çalışmaları yerinde inceledi. Vali Serdengeçti, rezerv alanlardaki inşaatlar hakkında bilgi almak üzere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Zafer Bektaş'tan yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

İncelemelerinin ardından Vali Serdengeçti şunları söyledi: "Alibeyli, Esenevler ve Rahime Hatun mahallelerimizde bulunan rezerv alanlarında devam eden çalışmaları yerinde gördük. Yükselen her dükkan, her konut; devletimizin sarsılmaz gücünün ve milletine olan sevdasının birer mührüdür. Allah devletimize zeval vermesin"

OSMANİYE'DE 6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ARDINDAN REZERV ALANLARDA YÜKSELEN YAPILARLA BİRLİKTE BÖLGEDE...

OSMANİYE'DE 6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ARDINDAN REZERV ALANLARDA YÜKSELEN YAPILARLA BİRLİKTE BÖLGEDE YENİ BİR YAŞAM ALANI ŞEKİLLENİYOR.

OSMANİYE'DE 6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ARDINDAN REZERV ALANLARDA YÜKSELEN YAPILARLA BİRLİKTE BÖLGEDE...

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ümraniye'de "Derse Mola, Enerjiyi Depola" Teneffüs Programı Sona Erdi — Başkan İsmet Yıldırım
2
Samsun'da Aile ve Gençlik Fonu Desteğiyle Kumsal Erva Doğdu
3
Finike'de Bitkin Yaban Keçisi Tedavi Altına Alındı
4
Bursa Posoflular Derneği Posof Halk Oyunlarını Kayıt Altına Aldı
5
Edirne'de Sağanak: Cadde ve Sokaklar Göle Döndü
6
Canik Sıfır Atık Köyü ile Çevre Bilinci Artıyor — Başkan İbrahim Sandıkçı
7
Depremzede Tuğba Protezle Yeşil Sahalara Döndü

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları