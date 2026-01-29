Osmaniye'de Deprem Sonrası Rezerv Alanlarda Yeniden İnşa Sona Yaklaşıyor

Osmaniye'de rezerv alanlarda yeniden yaşam alanı şekilleniyor

Osmaniye'de 6 Şubat depremlerinin ardından başlatılan yeniden inşa çalışmaları kapsamında, rezerv alanlarda yapımı devam eden iş yeri ve konutlar hızla yükseliyor. Bölgedeki projelerle birlikte yeni ve modern bir yaşam alanı oluşuyor.

Çalışmalar hangi bölgelerde sürüyor?

Projeler; Rahime Hatun, Esenevler ve Alibeyli mahalleleri ile Su Parkı Rezerv Alanında yoğunlaşmış durumda. Bu alanlarda inşaatlar aralıksız devam ederken, yükselen yapılar kentsel dönüşümün somut göstergesi olarak dikkat çekiyor.

Vali Serdengeçti yerinde inceledi

Osmaniye Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, rezerv alanlardaki çalışmaları yerinde inceleyerek, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Zafer Bektaş'tan yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İncelemelerinin ardından Vali Serdengeçti şu açıklamayı yaptı: "Alibeyli, Esenevler ve Rahime Hatun mahallelerimizde bulunan rezerv alanlarında devam eden çalışmaları yerinde gördük. Yükselen her dükkan, her konut; devletimizin sarsılmaz gücünün ve milletine olan sevdasının birer mührüdür. Allah devletimize zeval vermesin"

Projelerde depremzede vatandaşların güvenli ve modern yapılara kavuşması hedefleniyor ve yapımlarda sona yaklaşıldığı bildiriliyor.

