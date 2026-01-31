Osmaniye'de Göçük: Aşağı Karderesi Köyü Elektriksiz Kaldı
Doğu Akdeniz'i etkisi altına alan şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi
Osmaniye'de etkili olan yağış sonrası, Bahçe ilçesine bağlı Aşağı Karderesi Köyü yolunda yolda göçük meydana geldi.
Olayda köye giden ana elektrik hattı direği devrilerek yan yattı ve sonuç olarak köyde elektrikler kesildi.
Yetkililer, acil müdahale çalışmaları başlattı; ekipler göçüğün giderilmesi, elektrik hattının güvenli hale getirilmesi ve yolun yeniden ulaşıma açılması için aralıksız çalışıyor. Güvenlik önlemleri kapsamında yol bir süre trafiğe kapatıldı.
Yetkililer vatandaşlardan uyarılara dikkat etmelerini ve alternatif güzergahları kullanmalarını istedi.
(FT-VK-)
Osmaniye’de şiddetli yağışla birlikte yolda göçük yaşandı