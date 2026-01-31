Osmaniye'de Göçük: Aşağı Karderesi Köyü Elektriksiz Kaldı

Osmaniye Bahçe'ye bağlı Aşağı Karderesi Köyü'nde şiddetli yağış sonucu yolda göçük oluştu; ana elektrik hattı devrilince köy elektriksiz kaldı, ekipler müdahale ediyor.

Yayın Tarihi: 31.01.2026 11:20
Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 11:20
Osmaniye'de Göçük: Aşağı Karderesi Köyü Elektriksiz Kaldı

Osmaniye'de şiddetli yağış yolda göçüğe yol açtı, köy elektriksiz kaldı

Doğu Akdeniz’de şiddetli yağış etkisini sürdürmeye devam ediyor. Osmaniye’nin Bahçe ilçesine bağlı Aşağı Karderesi Köyü yolunda etkili olan yağışlı hava nedeniyle yolda göçük meydana geldi.

Gelişmeler ve müdahale

Meydana gelen göçük sonucu köye giden ana elektrik hattına ait direk devre içine yan yatarken, bunun sonucunda köy elektriksiz kaldı. Olayın ardından yetkililer tarafından acil müdahale çalışmaları başlatıldı.

Güvenlik önlemleri kapsamında yol bir süre trafiğe kapatıldı. Ekipler; göçüğün giderilmesi, elektrik hattının güvenli hale getirilmesi ve yolun yeniden ulaşıma açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Yetkililer, vatandaşların uyarılara dikkat etmelerini ve alternatif güzergahları kullanmalarını istedi.

