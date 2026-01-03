DOLAR
Osmaniye'de Kapanan Yolda 2 Hasta UMKE ile Hastaneye Ulaştırıldı

Osmaniye Bahçe'ye bağlı Bekdemir köyü Kirazlı Mahallesi'nde yolu kapanan 2 hasta, UMKE ekiplerinin zorlu çalışmasıyla hastaneye sevk edildi.

Yayın Tarihi: 03.01.2026 10:30
Güncelleme Tarihi: 03.01.2026 10:30
Bekdemir köyünde yoğun kar, ekipleri seferber etti

Osmaniye’nin Bahçe ilçesine bağlı Bekdemir köyü Kirazlı Mahallesi’nde yoğun kar yağışı nedeniyle yol trafiğe kapandı. Yaklaşık 50 santimetre kalınlığındaki kar, mahallede yaşamı zorlaştırdı.

Yardım talebi üzerine UMKE ekipleri bölgeye sevk edildi. Zorlu kış şartlarına rağmen UMKE aracıyla kapanan yolu aşan ekipler, biri kadın diğeri erkek olan iki hastaya evlerinde ilk müdahaleyi yaptı.

İlk müdahalenin ardından hastalar yeniden UMKE aracına alınarak güvenli şekilde hastaneye sevk edildi. Tedavi altına alınan hastaların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Osmaniye İl Sağlık Müdürlüğü, karlı yolları güçlükle aşarak hastalara ulaşan UMKE ekiplerinin görüntülerini sosyal medya hesaplarından paylaştı. Paylaşımda, "UMKE ekiplerimiz, zorlu hava şartlarına rağmen büyük bir özveri ve kararlılıkla hasta kurtarma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor" ifadelerine yer verildi.

