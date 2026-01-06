Osmaniye Düziçi'de Dondurucu Soğuk, Sanayi Sitesinde Araç Yoğunluğu

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde 2 gündür etkili olan kar yağışı, sabah saatlerinde yerini dondurucu soğuklara bıraktı. Gece saatlerinde yaşanan don olayı, özellikle araç sahiplerini hazırlıksız yakaladı.

Düziçi Sanayi Sitesi'nde yoğunluk

İlçede yaşanan sert soğuklar sonrası Düziçi Sanayi Sitesi'nde sabahın erken saatlerinden itibaren yoğunluk gözlendi. Çok sayıda vatandaş, araçlarının başına gittiğinde marş basamama, soğutma suyunun donması ve motor aksamında hasar gibi sorunlarla karşılaştı. Yolda kalan araçlar nedeniyle çekiciler arka arkaya sanayi sitesine giriş yaptı; oto tamircileri ve sanayi esnafı güne yoğun bir mesaiyle başladı.

Vatandaşların mağduriyeti ve uyarılar

Mehmet Çömez, yaşananları şu sözlerle anlattı: "İlçemizde iki gün boyunca kar yağışı oldu. Araçların hepsi buz tuttu. Şu an karın erimesiyle birlikte vatandaşlar mağdur oldu. Araçlar çalışmıyor; donanlar var, hararet yapanlar var. Millet antifriz koydurmaya başladı. Vatandaşlar mağdur. Daha önce antifriz koymayanlar hazırlıksız yakalandı. Şu an araçlarına en kısa zamanda antifriz koydurmaları, hortumlarını kontrol ettirmeleri gerekiyor. Gerekli işlemleri en kısa sürede yaptırmalılar."

Bekir Filiz ise, "2 gün havaların sert geçmesi ve don olayları nedeniyle araçlar yolda kaldı. Sabahları ben bile arabamın kapılarıyla uğraştım, tamamen buz tutmuştu. Sanayide, dondan dolayı antifriz koydurmayan araçlar yüzünden yoğunluk var, herkes sıkıntı yaşıyor" dedi.

