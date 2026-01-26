Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Doğa Mirası: Korunan Alanlar 3,4 Milyon Hektarı Aştı

Türkiye'de 690 korunan alanın toplam yüzölçümü 3 milyon 468 bin 369 hektarı aştı; DKMP, doğal mirası gelecek nesillere taşımaya odaklanıyor.

Yayın Tarihi: 26.01.2026 10:18
Güncelleme Tarihi: 26.01.2026 10:47
Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Doğa Mirası: Korunan Alanlar 3,4 Milyon Hektarı Aştı

Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Doğa Mirası: Korunan Alanlar 3,4 Milyon Hektarı Aştı

Türkiye'nin doğa koruma geleneği Osmanlı döneminden Cumhuriyet'e uzanıyor. Toplam 690 korunan alanın yüzölçümü 3 milyon 468 bin 369 hektarı aşıyor ve bu alanlar ülke yüzölçümünün yaklaşık %4,4'üne karşılık geliyor.

Tarihten günümüze koruma anlayışı

Doğa koruma fikri ülkemizde yeni bir olgu değil. Fatih Sultan Mehmet döneminde, 15'inci yüzyıl ortalarında dere yataklarının tahribatını önlemek amacıyla tarım, hayvancılık ve inşa sınırlamaları getirildiği biliniyor. Cumhuriyet döneminde ise 1956 Orman Kanunu ile doğa koruma devlet politikası haline gelmiş, 1983 Milli Parklar Kanunu ile milli park, tabiat parkı, tabiat anıtı ve tabiatı koruma alanı gibi statüler tanımlanarak süreç daha da kurumsallaştırılmıştır.

DKMP'nin rolü ve kurumsal yapılanma

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP), ülke genelinde yürüttüğü çalışmalarla biyolojik çeşitliliğin korunmasında ve doğal mirasın gelecek nesillere aktarılmasında kilit rol oynuyor. DKMP Genel Müdürü Kadir Çokçetin, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine yaptığı açıklamada kurumun bu hedeflere odaklandığını vurguladı.

Korunan alanların dağılımı ve sayısal veriler

Korunan alanların statüleri arasında 50 milli park, 274 tabiat parkı, 111 tabiat anıtı, 32 tabiatı koruma alanı, 138 sulak alan ve 85 yaban hayatı geliştirme sahası bulunuyor. Toplamda bu statülerle 690 alan korunan alan statüsüyle yönetiliyor.

2025'te ilan edilen yeni alanlar

2025 yılında yapılan çalışmalar sonucunda 1 milli park, 6 tabiat parkı ve 7 sulak alan olmak üzere toplam 14 alan daha koruma statüsüne kavuşturuldu. Bu ilanların hem doğal mirasın korunmasına hem de ekoturizmin gelişimine katkı sağladığı belirtildi.

Gelecek hedefi: sürdürülebilir koruma

DKMP yetkilileri, iklim değişikliğinin etkilerinin arttığı bir dönemde Türkiye'nin biyolojik çeşitliliğini korumanın hem görev hem de sorumluluk olduğunu ifade ediyor. Kurum, doğal alanların bozulmadan korunması ve doğa dostu bir gelecek inşa edilmesi için çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceklerini bildiriyor. İlk korunan alanlardan biri olan Yozgat Çamlığı Milli Parkı'nın 1958'de ilan edilmesinden bu yana yapılan adımlarla bugünlere gelindiği vurgulanıyor.

DKMP GENEL MÜDÜRÜ KADİR ÇOKÇETİN

DKMP GENEL MÜDÜRÜ KADİR ÇOKÇETİN

OSMANLI'DAN CUMHURİYET'E UZANAN DOĞA KORUMA ANLAYIŞI ÇERÇEVESİNDE TÜRKİYE'DE 690 KORUNAN ALAN...

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Cengiz Arslan, Umreden Dönen Hemşehrilerini Kolak Mahallesi'nde Karşıladı
2
Marmara'da Pinalar Çoğalıyor: Deniz Çayırları Umut Veriyor
3
Bilecik'te Yabancı Uyruklu Şahıslara Yönelik Denetim
4
Artvin'de Yasa Dışı Avcılığa Geçit Yok: İbrahim Yumaklı'dan Denetim Açıklaması
5
Serdivan'da Trafiğe Nefes: 32. Sokak 6'dan 20 Metreye Genişliyor
6
Kazım Karabekir Paşa Kars'ta Vefatının 78. Yılında Anıldı
7
Bakan Kurum’dan Yalova sosyal konut paylaşımı: Türkiye’yi ev sahibi yapıyoruz

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları