Otizmli Gençlerin İstihdamı İçin Yol Haritası Tanıtıldı — Erasmus+ Projesi ve Mobil Uygulama

Eskişehir Valiliği ve Anadolu Üniversitesi'nin Erasmus+ projesiyle otizmli gençlere yönelik 'Çevrenin güçlendirilmesi' modeliyle rehber ve mobil uygulama hazırlanacak.

Yayın Tarihi: 20.01.2026 15:57
Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 15:57
Otizmli Gençlerin İstihdamı İçin Yol Haritası Tanıtıldı — Erasmus+ Projesi ve Mobil Uygulama

Otizmli Gençlerin İstihdamı İçin Yol Haritası Tanıtıldı

Eskişehir Valiliği ve Anadolu Üniversitesi iş birliğiyle yürütülen Avrupa Birliği destekli proje kapsamında, otizmli gençlerin iş hayatında kalıcı olabilmesi için işverenlere ve çalışma arkadaşlarına yönelik kapsayıcı bir rehber ile mobil uygulama hazırlanacak.

Projenin amacı ve yaklaşımı

İki yıl sürecek Erasmus+ projesi, "Otizmli Gençlerin Destekli İstihdamında İşverenler ve Çalışma Arkadaşları İçin Yol Haritası" başlığıyla hayata geçirildi. Proje; bugüne kadar uygulanan birey odaklı yaklaşımların aksine, çalışma ortamındaki sosyal etkileşimi ve fiziksel çevreyi iyileştirmeyi hedefleyen "Çevrenin güçlendirilmesi" modelini uygulayacak.

Projenin yürütücülüğünü Doç. Dr. Gizem Yıldız üstleniyor. Yıldız, projenin hedefini şu sözlerle özetledi: "Otizmli gençlerin sürdürülebilir istihdamı hem birey hem de toplum için yaşam kalitesini artıran temel unsurdur. Bu proje, işverenler ve çalışma arkadaşlarının bilinçlenmesiyle engelleri kaldırmayı ve gençlerimizin çalışma hayatında eşit fırsatlar bulmasını hedefliyor."

Vizyon: Engel odaklı değil, çevre odaklı

Eskişehir Vali Yardımcısı Ersin Emiroğlu, toplantıda projenin vizyonuna dikkat çekerek, "Bu proje alışılagelmiş ’Engel odaklı’ yaklaşımlardan farklı olarak ’çevreyi güçlendirme’ vizyonuyla yola çıkmıştır." ifadelerini kullandı. Emiroğlu, iş dünyasındaki yanlış kanılar ve bilgi eksikliğinin otizmli gençlerin istihdamının sürdürülebilir olmasını engellediğini vurguladı.

Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Serpil Koçdar ise projenin sonuçlarının Ticaret ve Sanayi Odaları ile paylaşılacağını ve üniversitenin açık ders kaynaklarıyla ile Radyo A’daki "Farkındalık Frekansı" programı aracılığıyla geniş kitlelere ulaştırılacağını belirtti.

Mobil uygulama ve izleme

Proje kapsamında, Avrupa Birliği standartlarında bir yol haritası hazırlanmasının yanı sıra işverenlere özel bir mobil uygulama geliştirilecek. Bu uygulama ile otizmli çalışanların iş yerindeki ilerlemeleri takip edilebilecek; iş başı eğitimleri ve seminerlerle süreç desteklenecek.

Açılış töreni ve katılımcılar

Açılış töreni Eskişehir Park Dedeman Otel’de gerçekleştirildi. Törene kentin mülki erkanı, akademisyenler ve vakıf temsilcileri yoğun katılım gösterdi. Etkinliğe; Eskişehir Başsavcısı Üzeyir Karakülah, Vali Yardımcıları Ersin Emiroğlu ve Dr. Hasan Çiçek, Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Serpil Koçdar ile Odunpazarı Kaymakamı Ömer Ulu katıldı.

Projeye Türkiye’den Alpaslan Otizm Vakfı ile İspanya, Avusturya ve Romanya’dan ortaklar destek veriyor. Hedef, iş dünyasında önyargıları kırmak ve çalışma ortamlarını otizmli bireylere uygun hale getirerek sürdürülebilir istihdamı sağlamak.

ESKİŞEHİR VALİLİĞİ VE ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İŞ BİRLİĞİYLE HAYATA GEÇİRİLEN AVRUPA BİRLİĞİ...

ESKİŞEHİR VALİLİĞİ VE ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İŞ BİRLİĞİYLE HAYATA GEÇİRİLEN AVRUPA BİRLİĞİ PROJESİYLE, OTİZMLİ GENÇLERİN İŞ HAYATINDA KALICI OLABİLMESİ İÇİN İŞVEREN VE ÇALIŞMA ARKADAŞLARINA YÖNELİK KAPSAYICI BİR REHBER VE MOBİL UYGULAMA OLUŞTURULACAK.

ESKİŞEHİR VALİLİĞİ VE ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İŞ BİRLİĞİYLE HAYATA GEÇİRİLEN AVRUPA BİRLİĞİ...

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bodrum-Kaş Denizleri İçin 21-22 Ocak 2026 Fırtına Uyarısı
2
Ankara'da 'Zulme Baş Eğmeyenlerin Destanı' ile Türk Dünyasının Ortak Acıları Anıldı
3
Bingöl-Erzurum Karayolu Ağır Tonajlı Araçlara Kapandı — Kilometrelerce Kuyruk
4
Fatma Şahin'den OSB'lere Davet: Gaziantep OSB Travmatik Acil Durum Hastanesi Örnek Proje
5
Şırnak Belediyesi 24 yeni evliye 60 bin lira nakdi destek sağladı
6
Şırnak Belediyesi'nden 24 Çifte 60 Bin Liralık Destek

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları