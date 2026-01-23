Palancıoğlu: Melikgazi’de karla mücadele 100’ün üzerinde araçla sürüyor

Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, 100’ün üzerinde araç ve 3 vardiya ile Melikgazi’de kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sahada yönetiyor.

Yayın Tarihi: 23.01.2026 13:26
Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 13:26
Başkan sahada, öncelik ana arterler ve kritik noktalar

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, sabahın ilk ışıklarından önce sahaya çıkarak, kar yağışının etkilerini en aza indirmek, araç ve yaya ulaşımını kolaylaştırmak için tüm ekiplerle birlikte kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

Melikgazi Belediyesi, gece-gündüz, soğuk ve tipi demeden her zaman sahada olduğunu vurguluyor. Kış şartlarının olumsuz etkilerini en aza indirmek amacıyla çalışmaların aralıksız sürdürüleceği belirtildi.

Başkan Palancıoğlu, tüm vatandaşlara dikkatli ve tedbirli olmaları çağrısında bulunarak şunları söyledi: "Sabah saat 05.00. Bütün ekip arkadaşlarımızla birlikte 100’ün üzerinde araçla sahada Melikgazi’nin tüm yollarını açmaya çalışıyoruz. Çok büyük bir alandan bahsediyoruz. Türkiye’nin yaklaşık sınır uzunluğu kadar, 2800 kilometrenin üzerinde bir uzunluğu temizliyoruz. 4800 civarında cadde ve sokağı temizlemek gerekiyor. Dolayısıyla bütün caddeleri, sokakları bir anda açmak, temizlemek mümkün değil. Kar yağışı devam ettiği sürece de temizlenen yol yeniden kapanıyor. Vatandaşlarımızın olumsuz kış şartlarından etkilenmemesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Bütün mesai arkadaşlarıma teşekkür ederim. Hakikaten çok yoğun bir mesaiyle tüm gece çalıştılar. 3 vardiya çalışmaya devam ediyoruz. Bütün yolları açma gayretindeyiz, ana yollar, otobüs güzergahları, yokuşlu alanlar, en yoğun kullanılan alanlar, hastane, otel, cami ve okulların çevresi öncelikli alanlarımız arasında bulunuyor. Karla mücadele ekiplerimiz, yolları tuzlama, kaldırım temizleme ve kar küreme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Vatandaşlarımızı rahat ettirmek, konforlu ulaşım sağlamak için tüm ekibimizle birlikte sahada çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Kamu güvenliği ve ulaşım öncelikli tutulurken, ekiplerin yoğun mesaisi ve stratejik önceliklendirme ile ana arterler, otobüs güzergahları ve kritik noktaların öncelikli olarak açık tutulduğu belirtildi.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

