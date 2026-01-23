Palandöken Belediyesi'ne 12 Yeni Araç: Araç Filosu Güçleniyor

Palandöken Belediyesi, 12 yeni araçla hizmet kapasitesini artırdı; modern şantiye kompleksinde tanıtıldı, altyapı, yol bakımı ve sokak hayvanları çalışmalarında kullanılacak.

Yayın Tarihi: 23.01.2026 16:31
Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 16:31
Modern şantiye ve saha gücü artırıldı

Palandöken Belediyesi, vatandaşlara daha hızlı, etkin ve kaliteli hizmet sunma amacıyla araç filosunu güçlendirmeye devam ediyor. İlçe genelinde altyapı ve üstyapı çalışmalarından sosyal belediyecilik hizmetlerine, eğitimden spora kadar birçok alanda kapsamlı projeler hayata geçirilirken; belediyenin hizmet kapasitesini artırmaya yönelik yatırımlar da eş zamanlı sürdürüldü.

Bu kapsamda belediye envanterine 2 greyder, 2 kazıyıcı yükleyici, 1 ekskavatör, 2 arazi aracı, 3 binek araç, 1 hayvan toplama aracı ve 1 minibüs olmak üzere toplam 12 yeni araç dâhil edildi. Yeni araçlar, Palandöken Belediyesi tarafından 85 dönümlük alanda hizmete alınan modern şantiye kompleksinde düzenlenen törende tanıtıldı.

Araç tanıtım programında konuşan Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, güçlü araç filosunun hizmetin kalitesini doğrudan etkilediğine dikkat çekerek, "Bünyemize kattığımız yeni araçlarımızla birlikte sahadaki gücümüzü artırdık. İmkânlarımızın daha elverişli hâle gelmesi, vatandaşlarımıza daha hızlı ve etkin hizmet sunmamızı sağlayacak. Palandöken’in her noktasına kaliteli hizmet götürme kararlılığımız devam ediyor. Yeni araçlarımız ilçemize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Sunar, yeni araçların özellikle altyapı ve üstyapı çalışmaları, yol bakım ve onarım faaliyetleri, karla mücadele çalışmaları, çevre düzenlemesi, kırsal ve merkez mahalle hizmetleri ile sokak hayvanlarına yönelik çalışmalarda aktif olarak kullanılacağını belirtti. Belediyenin sahadaki müdahale süresinin kısalacağını ve hizmetlerin verimliliğinin artacağını vurguladı.

Başkan Sunar’ın konuşmasının ardından; başkan yardımcıları, birim müdürleri ve belediye personelinin katılımıyla kurdele kesim töreni gerçekleştirildi. Törenin ardından yeni araçlar, Palandökenlilere en iyi hizmeti sunmak üzere dualar eşliğinde sahaya uğurlandı.

