Palandöken'de Görsel Şölen: Erzurum'da Yılbaşı Öncesi Yoğun Kar

Palandöken Kayak Merkezi'nde kartpostallık manzaralar

Erzurum’da yaklaşan yılbaşı öncesi yaşanan etkili olan kar yağışı Palandöken Kayak Merkezi’nde turizmcileri sevindirdi.

Erzurum’da öğle saatlerinden itibaren etkili olan yoğun kar yağışı aralıklarla devam ediyor. Kar kalınlığının 1 metreyi aştığı Palandöken Kayak Merkezi’nde kartpostallık görüntüler çıktı.

Yarın akşam saatlerine kadar devam etmesi beklenen kar yağışı en fazla kayak merkezinde hizmet veren turizm işletmelerini sevindirdi. Yılbaşı tatili öncesi otellerin doluluk oranının yüksek olduğunu ifade eden işletmeciler, Palandöken’i tercih eden kayak severlerin kayağın keyfini doyasıya yaşayabileceğini belirttiler.

