Palandöken'de Görsel Şölen: Erzurum'da Yılbaşı Öncesi Yoğun Kar

Erzurum'da yılbaşı öncesi etkili kar, Palandöken Kayak Merkezi'nde kar kalınlığını 1 metreyi aşarak kartpostallık görüntüler oluşturdu; turizmciler ve oteller memnun.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 17:45
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 17:45
Palandöken Kayak Merkezi'nde kartpostallık manzaralar

Erzurum’da yaklaşan yılbaşı öncesi yaşanan etkili olan kar yağışı Palandöken Kayak Merkezi’nde turizmcileri sevindirdi.

Erzurum’da öğle saatlerinden itibaren etkili olan yoğun kar yağışı aralıklarla devam ediyor. Kar kalınlığının 1 metreyi aştığı Palandöken Kayak Merkezi’nde kartpostallık görüntüler çıktı.

Yarın akşam saatlerine kadar devam etmesi beklenen kar yağışı en fazla kayak merkezinde hizmet veren turizm işletmelerini sevindirdi. Yılbaşı tatili öncesi otellerin doluluk oranının yüksek olduğunu ifade eden işletmeciler, Palandöken’i tercih eden kayak severlerin kayağın keyfini doyasıya yaşayabileceğini belirttiler.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

