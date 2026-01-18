Palandöken'de Türkiye Buz Tırmanışı Şampiyonası — 100 Sporcu Kıyasıya Yarıştı

Palandöken Kayak Merkezi ev sahipliğinde Türkiye Buz Tırmanışı Şampiyonası tamamlandı

Türkiye Buz Tırmanışı Şampiyonası, Palandöken Kayak Merkezi’nde büyük bir heyecan ve yoğun katılımla başarıyla gerçekleşti. Organizasyon, sporseverlerin yoğun ilgisiyle dikkat çekti.

Katılım ve mücadele

Şampiyonaya Türkiye’nin 20 farklı şehrinden 100 sporcu katıldı. Sporcular, zorlu parkurlarda kıyasıya mücadele ederek performanslarını sergiledi.

Performans ve organizasyonun önemi

Sporcuların sergilediği üstün performans izleyicilerden büyük beğeni topladı. Etkinlik, Palandöken Kayak Merkezi’nin ulusal ve uluslararası spor organizasyonlarındaki önemini bir kez daha ortaya koydu.

Ödüller

Zorlu parkurlarda düzenlenen yarışmaların ardından dereceye giren sporcular, düzenlenen ödül töreni ile madalyalarını aldı.

