Pankreas Kanseri Kurbanı Gazi Turgay Ölmez'in Fotoğrafı Kaynarca Adliyesi'nde

Pankreas kanseri nedeniyle yaklaşık 3 ay önce hayatını kaybeden 45 yaşındaki Jandarma Özel Harekat Gazisi ve Kaynarca İlçe Nüfus Müdürlüğü personeli Turgay Ölmez'in fotoğrafı, Sakarya Kaynarca Adliyesi'nde törenle asıldı.

Yeni salon ve anma töreni

Kaynarca Adliyesi'nde, kısıtlı imkanlara rağmen Cumhuriyet Başsavcılığı’nın girişimleriyle yeni bir mahkeme salonu inşa edilerek salon sayısı ikiye çıkarıldı. Yeni yapılan mahkeme salonunun duvarına, merhum gazinin fotoğrafı düzenlenen törenle yerleştirildi.

Programda merhum gazinin hatırası saygıyla anıldı. Gazi Turgay Ölmez’in eşi Nurcan Ölmez, eşinin hatırasının mahkeme salonunda yaşatılacak olmasından onur ve gurur duyduklarını belirterek, Kaynarca Cumhuriyet Başsavcısı Emrullah Akbulut başta olmak üzere emeği geçen tüm adliye çalışanlarına teşekkür etti.

Törene katılanlar

Törene merhum gazinin eşi ve çocuklarının yanı sıra Kaynarca Cumhuriyet Başsavcısı Emrullah Akbulut, Cumhuriyet Savcıları Hasan Abanoz ve Ecem Tülay ile adliye personeli katıldı.

PANKREAS KANSERİ SEBEBİYLE HAYATINI KAYBEDEN 45 YAŞINDAKİ JANDARMA ÖZEL HAREKAT GAZİSİNİN FOTOĞRAFI, SAKARYA KAYNARCA ADLİYESİ’NE ASILDI.