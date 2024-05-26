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Parfüm, makyaj ürünleri, tuvalet kağıdı geliyor! BİM 28 Mayıs aktüel ürünler kataloğu

BİM'de 28 Mayıs itibariyle muhteşem indirimler sunulacak! İşte BİM aktüel ürünler listesi...

Yayın Tarihi: 26.05.2024 09:39
Güncelleme Tarihi: 26.05.2024 09:39
Parfüm, makyaj ürünleri, tuvalet kağıdı geliyor! BİM 28 Mayıs aktüel ürünler kataloğu

Bim, her hafta olduğu gibi bu hafta da müşterilerine büyük sürprizler sunuyor! 28 Mayıs 2024 tarihli kataloğuyla, temel gıda ve temizlik ürünlerinden kişisel bakım ve dekorasyon ürünlerine kadar geniş bir yelpazede indirimli ürünleri müşterilerinin beğenisine sunuyor.

Yoğurt ve süt ürünlerinden başlayalım. İçim markasının 3 kg %3 yağlı yoğurdu, 104,50 TL fiyatla raflardaki yerini alırken, az yağlı ayran ve çilekli kefir de indirimli fiyatlarla tüketicilere sunuluyor.

Kahvaltılıkların yanı sıra, makarnalar da bu haftanın dikkat çeken ürünleri arasında. Barilla mini midye makarnası, deniz kabuğu makarnası, bukle makarnası gibi çeşitler 26 TL'ye satılırken, tam buğday kalem makarnası ve spagetti makarnası da aynı fiyattan müşterilere sunuluyor.

bim 28 mayıs

Donuk ürünler kategorisinde ise kalamar, uskumru, patates, çıtır burger, şef burger ve tavuk parçaları gibi lezzetler indirimli fiyatlarla müşterilerin beğenisine sunuluyor.

Bitki ve yeşil çay severler için Greenwood markasının ürünleri, 22,50 TL fiyatla raflardaki yerini alırken, yeni ürünler arasında kavrulmuş kaju, badem, çiğ badem ürünleri ve tuzlu dakota çekirdek ile fındıklı kuruyemiş barları da göze çarpıyor.

Temizlik ürünleri kategorisinde Ariel markasının 2,2 lt sıvı deterjanı 229 TL'ye satılırken, bulaşık deterjanı, arap sabunu, çok amaçlı sprey ve leke çıkartıcı sprey gibi ürünlerde de cazip indirimler bulunuyor.

bim 28 mayıs

Dekoratif ürünler arayanlar için anahtarlar, dekoratif objeler, metal gold aynalar ve metal fotoğraf çerçeveleri gibi ürünler uygun fiyatlarla müşterilerin beğenisine sunuluyor.

Son olarak, kişisel bakım ürünleri kategorisinde parfüm, deodorant, maskara, likit ruj ve el-ayak maskesi gibi ürünlerde de fırsatlar kaçırılmayacak nitelikte.

Bu hafta Bim mağazalarında kaçırılmayacak fırsatlarla dolu bir alışveriş deneyimi sizi bekliyor! Detaylı bilgi ve diğer indirimler için resmi Bim internet sitesini ziyaret etmeyi unutmayın!

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