Pastacılar bu tekniği bilmenizi istemiyor! Dağılmayan kurabiyenin püf noktası

Evinizde dağılmayan, parçalanmayan kurabiye yapmak ister misiniz? Bu tarif tam size göre! Pastanelerden bile daha güzel bu tarifi sizler için hazırladık. İşte dağılmayan kurabiye tarifi.

Pastacılar bu tekniği bilmenizi istemiyor! Dağılmayan kurabiyenin püf noktası
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Kurabiye; un, şeker, tereyağı ve diğer malzemelerin karıştırılmasıyla yapılan bir tatlı türüdür. Genellikle küçük ve yuvarlak şekillerde pişirilen kurabiyeler, farklı tat ve malzemelerle zenginleştirilebiliyor. Genellikle çay veya kahvenin yanında ve tercihen atıştırmalık olarak yenir.

kurabşye

Kurabiyenin farklı tarifleri ve çeşitleri olsa da genel olarak lezzetli ve hafif tatlılar olarak biliniyorlar.

Kurabiyeler, ayrıca atıştırmalık olarak da kullanılır ve genellikle özel günlerde veya misafirleri ağırlarken servis edilir.

BU TARİF PASTANELERDEKİLERDEN DAHA GÜZEL

Pastanelerden satılan kurabiyeler daha güzel. Ev yapımı parçalanıyor. Şimdi dağılmayan kurabiye tarifinin detaylarını sizlerle paylaşıyoruz;

Malzemeler;

2 adet yumurta (1 yumurtanın akını üzeri için ayırın)

250 gram tereyağı (oda ısısında)

1 su bardağı pudra şekeri

1 paket kabartma tozu

Aldığı kadar un (yaklaşık 3,5 su bardağı)

Üzeri için:

Kırılmış fındık

Yapılışı;

Öncelikle yumurtaların birinin akını ayırın. Fındık ve un hariç bütün malzemeleri karıştırma kabına alalım ve yoğuralım. Daha sonra yavaş yavaş un ekleyerek yoğuralım. Elde ettiğimiz hamurdan ceviz büyüklüğünden parçalar haline getirim elimizde yuvarlayalım. Hamurun üst kısmına yumurta akına sonra da kırılmış fındığa batıralım. Bütün hamurları bu şekilde yaptıktan sonra yağlı kağıt serili tepsimize koyalım. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzerleri beyaz kalacak şekilde 20 dakika pişirelim. Afiyet olsun. 

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