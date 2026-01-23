Patnos’ta Kar Temizleme Seferberliği Başladı

Belediye ekipleri sahada, çalışmalar sürüyor

Patnos’ta günlerdir etkili olan yoğun kar yağışının durmasının ardından, Patnos Belediyesi ilçe genelinde kar temizleme çalışmalarını hızlandırdı.

Yağış süresince vatandaşların mağdur olmaması için teyakkuz halinde olan belediye ekipleri, karın dinmesiyle birlikte özellikle ilçe merkezinde kapsamlı bir temizlik seferberliği başlattı.

Ekipler, ana arterler başta olmak üzere cadde, sokak, kaldırım ve meydanlarda biriken karları iş makineleri ve kamyonlarla temizleyerek ulaşımın daha güvenli ve sağlıklı şekilde sağlanmasını hedefliyor.

Yaya ve araç trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde çalışmalar öncelikli olarak yürütülürken, kaldırımlarda biriken kar ve buzlanmaya karşı da temizlik ve tuzlama faaliyetleri gerçekleştiriliyor.

Patnos Belediyesi yetkilileri, kar temizleme çalışmalarının aralıksız devam ettiğini belirterek, günlük yaşamı olumsuz etkileyen durumları en aza indirmek için ekiplerin gece gündüz sahada olduğunu ifade etti. Özellikle okul çevreleri, hastane yolları ve kamu kurumlarının bulunduğu alanlarda titizlikle çalışma yapıldığı vurgulandı.

Vatandaşlar, kar yağışının ardından başlatılan çalışmalardan memnuniyet duyduklarını belirterek Patnos Belediyesi ekiplerine teşekkür etti. Belediye yetkilileri, olası buzlanma ve yeni yağışlara karşı gerekli tedbirlerin alındığını ve hava şartlarının yakından takip edildiğini bildirdi.

(FY-AT)

