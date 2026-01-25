Patnos'ta Karla Mücadele: Köylerde Dayanışma Seferberliği

Ağrı'nın Patnos ilçesinde yoğun kar ve dondurucu soğuklara karşı köylüler, çatı temizliği ve yolların açılması için imece düzenleyerek dayanışma örneği sergiledi.

Yayın Tarihi: 25.01.2026 14:27
Güncelleme Tarihi: 25.01.2026 14:30
Patnos'ta Karla Mücadele: Köylerde Dayanışma Seferberliği

Patnos'ta kışa karşı ortak mücadele: Köylerde imece ruhu

Ağrı'nın yüksek rakımlı köylerinde hayatı sürdürebilmek için seferberlik

Ağrı'nın Patnos ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı ve dondurucu soğuklar, özellikle yüksek rakımlı köylerde günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Kar birikintileri ve buzlanma nedeniyle ilçede zorlu bir süreç yaşandı.

Köy halkı, olumsuz hava koşullarına karşı birlikte hareket ederek günlük yaşamın aksamaması için yoğun çaba gösterdi. Evlerin çatıları üzerindeki ağır kar kütleleri temizlenirken, hayvan ahırlarına ulaşımı sağlayan yollar imece usulü ile yeniden açıldı.

Ulaşımın kapanma tehlikesi yaşadığı köy yollarında vatandaşların ortak çalışmasıyla düzenlenen temizlik ve açma çalışmaları, bölgedeki ulaşımın sürdürülmesinde kritik rol oynadı. Bu çabalar, yalnızca yolların açılmasıyla sınırlı kalmayıp günlük hayatın sürdürülebilirliğine de önemli katkı sundu.

Patnos'ta sergilenen ortak emek ve iş birliği, ağırlaşan kış şartlarında köy dayanışmasının güçlü bir örneğini oluşturdu.

PATNOS’TA KIŞ ŞARTLARINA KARŞI DAYANIŞMA SEFERBERLİĞİ

