Erzincan'da bin 760 sosyal konutun kura çekilişi yapıldı

Erzincan'da 'Yüzyılın Konut Projesi-500 Bin Sosyal Konut' kapsamında inşa edilecek bin 760 konutun hak sahipleri noter huzurunda yapılan kura ile belirlendi.

Yayın Tarihi: 18.01.2026 21:16
Güncelleme Tarihi: 18.01.2026 21:16
Hak sahipleri noter huzurunda belirlendi

Erzincan'da Yüzyılın Konut Projesi-500 Bin Sosyal Konut kapsamında inşa edilecek bin 760 konutun hak sahipleri kura ile belirlendi.

Kura çekiliş töreni, Müftülük Konferans Salonunda düzenlendi. Törene Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, TOKİ Finansman Dairesi Başkanı Ayhan Karaca ile il protokolü katıldı.

Vali Hamza Aydoğdu, Erzincan merkez ve ilçelerinde yapılacak toplam bin 760 konutun kura çekilişinin gerçekleştirildiğini belirterek, projenin devamının da geleceğini ifade etti.

Aydoğdu, vatandaşların güvenli, sağlıklı ve modern yaşam alanlarına kavuşmasını amaçlayan projeye katkı sunan başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ yetkilileri ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından, Erzincan merkez ve ilçelerinde yapılacak konutların hak sahipleri, noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekilişiyle belirlendi.

