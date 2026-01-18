Kemaliye'de Başpınar-Başbağlar Yolunda Çığ: Ekipler Hızla Müdahale Ediyor

Kemaliye'de Başpınar-Başbağlar grup köy yolunda çığ meydana geldi

Erzincan’ın Kemaliye ilçesine bağlı Başpınar-Başbağlar grup köy yolunda, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle çığ oluştu. Olay sonrası bölgeye ivedilikle müdahale çalışmaları başlatıldı.

Müdahale ekipleri sahada

Çalışmaları yerinde inceleyen Kemaliye Kaymakamı Emirhan Arıkan ile birlikte jandarma ekipleri, Karayolları yetkilileri, İl Özel İdaresi Müdürü ve ilgili şefler ile Yazı İşleri Müdürü olay yerinde görev yapan ekiplerden bilgi aldı. Yetkililer, bölgeye sevk edilen ekiplerin çalışmalarını yoğun ve dikkatli şekilde sürdürdüğünü bildirdi.

Yetkililer, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla gerekli tüm tedbirlerin alındığını, bölgedeki kar yağışının yoğun şekilde devam ettiğini vurguladı. Ulaşımın ise geçici olarak servis yolundan sağlandığı öğrenildi.

Çalışmaların seyri

Ekipler, olumsuz hava şartlarına rağmen arama, güvenlik ve yol açma çalışmalarını sürdürüyor. Bölgeden gelen bilgilere göre müdahale faaliyetleri öncelikli olarak güvenlik önlemleri ve yol açma operasyonları üzerine yoğunlaşmış durumda.

