Kemaliye'de Başpınar-Başbağlar Yolunda Çığ: Ekipler Hızla Müdahale Ediyor

Erzincan Kemaliye'de Başpınar-Başbağlar grup köy yolunda çığ meydana geldi; ekipler bölgeye sevk edildi, ulaşım servis yolundan sağlanıyor.

Yayın Tarihi: 18.01.2026 10:38
Güncelleme Tarihi: 18.01.2026 10:41
Kemaliye'de Başpınar-Başbağlar Yolunda Çığ: Ekipler Hızla Müdahale Ediyor

Kemaliye'de Başpınar-Başbağlar grup köy yolunda çığ meydana geldi

Erzincan’ın Kemaliye ilçesine bağlı Başpınar-Başbağlar grup köy yolunda, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle çığ oluştu. Olay sonrası bölgeye ivedilikle müdahale çalışmaları başlatıldı.

Müdahale ekipleri sahada

Çalışmaları yerinde inceleyen Kemaliye Kaymakamı Emirhan Arıkan ile birlikte jandarma ekipleri, Karayolları yetkilileri, İl Özel İdaresi Müdürü ve ilgili şefler ile Yazı İşleri Müdürü olay yerinde görev yapan ekiplerden bilgi aldı. Yetkililer, bölgeye sevk edilen ekiplerin çalışmalarını yoğun ve dikkatli şekilde sürdürdüğünü bildirdi.

Yetkililer, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla gerekli tüm tedbirlerin alındığını, bölgedeki kar yağışının yoğun şekilde devam ettiğini vurguladı. Ulaşımın ise geçici olarak servis yolundan sağlandığı öğrenildi.

Çalışmaların seyri

Ekipler, olumsuz hava şartlarına rağmen arama, güvenlik ve yol açma çalışmalarını sürdürüyor. Bölgeden gelen bilgilere göre müdahale faaliyetleri öncelikli olarak güvenlik önlemleri ve yol açma operasyonları üzerine yoğunlaşmış durumda.

ERZİNCAN’IN KEMALİYE İLÇESİNE BAĞLI BAŞPINAR-BAŞBAĞLAR GRUP KÖY YOLUNDA YOĞUN KAR YAĞIŞI VE...

ERZİNCAN’IN KEMALİYE İLÇESİNE BAĞLI BAŞPINAR-BAŞBAĞLAR GRUP KÖY YOLUNDA YOĞUN KAR YAĞIŞI VE OLUMSUZ HAVA KOŞULLARI NEDENİYLE ÇIĞ MEYDANA GELDİ

ERZİNCAN’IN KEMALİYE İLÇESİNE BAĞLI BAŞPINAR-BAŞBAĞLAR GRUP KÖY YOLUNDA YOĞUN KAR YAĞIŞI VE...

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Diyarbakır Kulp’ta Kar Esareti: Köy Yolları Kapandı, Sıcaklık -12 Dereceye İniyor
2
Sinop'ta Yoğun Kar: 223 Köy Yolu Kapalı, 87 Köyde Elektrik Kesintisi
3
Eskişehir'de Altgeçitte Tehlike: Buz Sarkıtları Sürücüleri Tedirgin Ediyor
4
Yozgat Sorgun'da Kar Mesaisi: Köy Yollarında Kar Küreme ve Tuzlama
5
Eskişehir’de Yüksek Kesimlerde Hafif Kar ve Eksi 5 Derece
6
Eskişehir'de 'Askıda Simit' Suistimaline Esnaftan Tepki
7
Taksim'de Kar Yağışı: Nostaljik Tramvay Önünde Fotoğraf

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları