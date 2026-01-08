Pendik Sahili'nde Fırtına: Deniz Suyu Yola Taştı

İstanbul ve Marmara'da etkili fırtına nedeniyle Pendik Sahili'nde deniz suyu yol ve çevreye taştı; görüntüler vatandaşlarca kaydedildi.

Yayın Tarihi: 08.01.2026 12:43
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 13:24
Pendik Sahili'nde Fırtına: Deniz Suyu Yola Taştı

Pendik Sahili'nde Fırtına Deniz Suyunu Yola Taşırdı

O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı

İstanbul ve Marmara Denizinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli fırtına, Pendik Sahili'nde deniz suyunun sahile ve sahil yoluna taşmasına neden oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Marmara Bölgesi için yapılan uyarıların ardından başlayan olumsuz hava koşulları, hem Anadolu hem de Avrupa Yakası'nda etkisini sürdürdü.

Çevrede bulunan vatandaşlarca cep telefonu kameralarıyla kaydedilen görüntülerde, deniz suyunun yola taştığı, araçların su birikintilerinin içinden geçtiği ve ağaçların şiddetli rüzgâr nedeniyle savrulduğu anlar yer aldı.

Yetkililer ile ilgili kurumların uyarıları ve olası ulaşım aksamalarına karşı dikkatli olunması hatırlatıldı.

İSTANBUL'DA VE MARMARA DENİZİ'NDE SABAH SAATLERİNDEN İTİBAREN ETKİLİ OLAN KUVVETLİ FIRTINA...

İSTANBUL'DA VE MARMARA DENİZİ'NDE SABAH SAATLERİNDEN İTİBAREN ETKİLİ OLAN KUVVETLİ FIRTINA NEDENİYLE DENİZ SUYU PENDİK SAHİLİ'NE DOĞRU TAŞTI. O ANLAR ÇEVREDEKİ VATANDAŞLAR TARAFINDAN CEP TELEFONU KAMERASIYLA KAYDEDİLDİ.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sinop'ta Heyelan Alarmı: İl Özel İdaresi Köy Yollarında Müdahale
2
Fatih Sahilinde Şiddetli Lodos: Vatandaşlar Fotoğraf Yarışında
3
Ordu Kumru'da Fırtına: Çatı Uçtu, Ağaç Devrildi
4
Karabük Belediyesi'nde Sosyal Denge Sözleşmesi İmzalandı
5
Ağrı Patnos'ta Dondurucu Soğuk: Sütlüpınar Deresi Buz Tuttu
6
Rektör Özölçer’den İçişleri Bakanı Başdanışmanı Yolcu’ya Ziyaret
7
Diyadin'de Sokak Hayvanlarına Kardan Barınak

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları