Pendik Sahili'nde Fırtına: Deniz Suyu Yola Taştı

Pendik Sahili'nde Fırtına Deniz Suyunu Yola Taşırdı

O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı

İstanbul ve Marmara Denizinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli fırtına, Pendik Sahili'nde deniz suyunun sahile ve sahil yoluna taşmasına neden oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Marmara Bölgesi için yapılan uyarıların ardından başlayan olumsuz hava koşulları, hem Anadolu hem de Avrupa Yakası'nda etkisini sürdürdü.

Çevrede bulunan vatandaşlarca cep telefonu kameralarıyla kaydedilen görüntülerde, deniz suyunun yola taştığı, araçların su birikintilerinin içinden geçtiği ve ağaçların şiddetli rüzgâr nedeniyle savrulduğu anlar yer aldı.

Yetkililer ile ilgili kurumların uyarıları ve olası ulaşım aksamalarına karşı dikkatli olunması hatırlatıldı.

